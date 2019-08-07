Познер рассказал, кто, по его мнению, величайший гений в истории

Известный российский телеведущий Владимир Познер назвал, по его мнению, самого величайшего гения в истории.

Как считает журналист, это итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, «универсальный человек» Леонардо да Винчи.

«Это величайший гений в истории человечества, – цитирует Познера РИА Новости. Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, но и как философ, и вообще непонятно, каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач».

При этом Познер отметил, что да Винчи как будто пришёл к нам «из другого мира».

«Именно у него я бы хотел взять интервью», – резюмировал журналист, добавив, что также с огромным удовольствием бы пообщался с такими великими личностями, как Пушкин и Шекспир.