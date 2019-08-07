В Киргизии проходит операция по задержанию экс-президента Атамбаева, есть раненые

В Киргизии проходит спецоперация силовиков по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

По данным представителей штаба экс-президента, сотрудники спецслужб пытаются захватить Атамбаева, его сторонники мешают правоохранителям проникнуть на территорию дома, где находится бывший киргизский лидер, передаёт ТАСС.

По данным агентства, в результате столкновений силовиков и защитников Атамбаева есть пострадавшие, в том числе один из представителей СМИ. В ходе спецоперации применяются шумовые гранаты, оружие с резиновыми пулями, над домом экс-президента кружат вертолёты. Охраняющие дом сторонники Атамбаева бросают в спецназовцев камни, палки и бутылки с зажигательной смесью.

Напомним, 27 июня 2019 года парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Бывший глава государства, который руководил страной с 2011 по 2017 год, подозревается в коррупции. В свою очередь сам экс-президент утверждает, что он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики. При этом он ранее предупреждал, что при попытке силового захвата окажет вооружённое сопротивление.