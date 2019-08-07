Зеленский и Путин договорились о возможной встрече в «нормандском формате»

В ходе сегодняшний телефонных переговоров между лидерами России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились о возможной встрече лидеров стран «нормандского формата».

По данным пресс-службу президента «самостийной», в настоящее время рабочие группы уже готовят документы для подписания на высшем уровне.

Напомним, на официальном сайте Кремле подтвердили ранее появившуюся информацию о телефонном разговоре, который провели сегодня президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. При этом, в ходе беседы Путин отметил, что для деэскалации ситуации в Донбассе необходимо, прежде всего, исключить обстрелы населённых пунктов украинскими войсками, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

При этом Путин заявил Зеленскому о необходимости конструктивного диалога между сторонами конфликта в Донбассе, в том числе в рамках Контактной группы и о важности неукоснительного соблюдения бессрочного перемирия, которое действует с 21 июля. Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц, обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг после совещания с силовиками по факту гибели четырёх украинских военных на Донбассе.