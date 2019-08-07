Зеленский созвал силовиков после звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг после совещания с силовиками по факту гибели четырех украинских военных на Донбассе. «Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень Вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей» - заявил Зеленский.

Президент Украины анонсировал свои телефонные звонки лидерам Франции Эммануэлю Макрону и Германии Ангеле Меркель с целью организации скорейшей встречи в «нормандском формате».