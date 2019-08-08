Курс доллара: стратеги Reuters вынесли вердикт

Курс доллара в среднесрочной перспективе будет завсеть от того, какой ответ даст ФРС на давление финансовых рынков и президента США Дональда Трампа, считают рыночные стратеги, опрошенные агенством Reuters.

В то время как привлекательность доллара осталась неизменной на фоне стабильного спроса на долларовые активы, более 40% аналитиков, ответивших на отдельный вопрос, заявили, что ожидаемая более мягкая политика ФРС приведет к снижению американской валюты.

По данным CME Fed Watch, финансовые рынки ожидают как минимум два снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов к концу года. Такой сценарий значительно ослабит доллар, считают эксперты.

По оценкам аналитиков, курс евро, который упал более чем на 2% в этом году, окрепнет на 3% за 12 месяцев до 1,15 доллара. Сейчас европейская валюта торгуется в районе 1,11 доллара.

Впрочем, прогнозы по росту евро становятся все более умеренными, многое будет зависеть от решения ЕЦБ по программе количественного смягчения. В случае запуска европейским регулятором ультрамягкой политики аналитики не исключают, что евро может резко снизиться и даже достичь паритета с долларом.

Тем временем, рубль в четверг пытается корректироваться - к 11.24 курс доллара снижается на 22 копейки - до 65,11 руб., курс евро снижается на 17 копеек - до 73,01 руб.