Бывший глава Киргизии Атамбаев сдался силовикам

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался силовикам. Как рассказали в его штабе? бывший глава государства сделал это добровольно, чтобы не провоцировать кровопролитие, передаёт агентство «Интерфакс».

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что Атамбаев решил сдаться после долгих переговоров. Затем его посадили в спецавтомобиль и попытали вывести в сторону Бишкека. Вместе с ним находятся его советники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева.

Однако, по данным местных СМИ, сторонники задержанного экс-главы Киргизии перекрыли дорогу и не писутили машину силовиков. Очевидцы рассказывают, что были слышны выстрелы и взрывы. После чего автомобиль пришлось развернуть. Предположительно сейчас он едет в другую сторону по объездной дороге.

Ранее сообщалось, что днём 8 августа киргизские силовики возобновили штурм резиденции Атамбаева. В штурме резиденции принимали участие несколько тысяч сотрудников спецслужб, которые прибыли в Кой-Таш на микроавтобусах. Сторонников Атамбаева насчитывается несколько сотен, они вооружены бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, стало известно, что ещё около тысячи сторонников бывшего киргизского лидера отменили митинг в Бишкеке и спешно направляются к резиденции экс-президента.