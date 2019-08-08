Дубль Бакаева принёс «Спартаку» победу в выездном матче ЛЕ против «Туна»

Московский «Спартак» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на выезде обыграл швейцарский клуб «Тун» 3:2.

В пером тайме подопечные Олега Кононова отличились дважды. На 21-й минуте после неразберихи в хозяйской штрафной счёт открыл Эсекьель Понсе. Ещё через 8 минут «красно-белые» после дальнего удара Бакаева удвоили преимущество.

В этот момент показалось, что судьба встречи решена. Однако вторую половину матча спартаковцы провели откровенно плохо. На 53-й минуте Александр Максименко отразил мощный «выстрел» с линии штрафной, но с ударом Ниаса Хефти на добивании слева наш голкипер не справился. А уже на 60-й минуте счёт стал равным - Симоне Рапп головой замкнул подачу справа – 2:2.

На 66-й минуте «Спартак» мог вновь выйти вперёд, но новичок «красно-белых», чемпион мира Андре Шюррле не реализовал, заработанный им же пенальти. И всё-таки нашим футболистам удалось вырвать победу. На 74-й минуте Николай Рассказов отобрал мяч в центре поля отдал его всё тому же Шюррле, который пнул мяч мягко в штрафной на ход Бакаеву, а последний его элегантно катнул между ног вратарю хозяев.

В итоге трудная победа Спартака - 3:2, которая перед ответной встречей делает его фаворитом в этом двухматчевом противостоянии.