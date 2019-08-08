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Европу ждет бум на электромобили

Москва, 08.08.2019
#Авто
  • Европу ждет бум на электромобили

EPA\TASS

Transport & Environment (T&E), ведущая компания Европы, занимающаяся проблемами защиты окружающей среды, подготовила исследование, согласно которому на континенте в ближайшем будущем начнется электромобильная лихорадка. По прогнозам аналитиков T&Eколичество электромобилей (EV) вырастет от примерно 60 моделей, имевшихся в наличии в конце 2018 года, до 214 к 2021 г. К 2025 г. моделей электромобилей на европейских рынках станет еще больше - 333. 

«До последнего времени рынок электромобилей ограничивался первыми энтузиастами и защитниками окружающей среды,- говорится в исследовании T&E,- но уже завтра все кардинальным образом изменится. EV входят в новую фазу своего развития и вплотную приближаются к массовому рынку». 

В 2019-25 гг. производство электромобилей в Европе, по прогнозам аналитиков T&E, должно вырасти в 6 раз и превысить 4 миллиона машин. Доля электромобилей превысит пятую часть общего объема продукции европейского автопрома. 

EV придут на смену дизельным автомобилям. Крупнейшими производителями электромобилей являются Германия, Франция, Испания и Италия на западе континента, а также Словакия, Чехия и Венгрия в его центральной части и на востоке. Все крупнейшие европейские автопроизводители, включая немецкие VolkswagenBMW и Daimlerфранцузские PSA и Renault-Nissan-Mitsubishi будут участвовать в надвигающемся электромобилебуме. Новые модели EV намерены к 2025 году представить Fiat Chrysler, Ford и Tesla. 

«Благодаря европейским стандартам по COЕвропа скоро получит целую волну новых более мощных и доступных электромобилей,- рассказывает аналитик из T&E Люсьен Мате.- Это хорошие новости, но предстоит большая работа. Необходимо строительство станций зарядки как дома, так и на работе. Необходимы изменения в налогообложении, которые сделают электромобили более привлекательными для покупателей, чем дизельные и бензиновые автоВек двигателя внутреннего сгорания подходит к концу». 

Европейский автопром, уверен Мате, стоит на краю больших перемен. Автопроизводители в общей сложности вкладывают в «электрификацию» 163 млрд долларов. Такие деньги позволят, наконец, EV утвердиться в Старом Свете. 

Продажи электромобилей в Европе растут. По темпам роста неоспоримым лидером на континенте является Норвегия. Впервые в марте этого года продажи EV в северном королевстве, кстати, не входящем в Евросоюз, превзошли продажи бензиновых и дизельных автомобилей, вместе взятых. Почти 60% рекордной в марте доли EV на европейском авторынке приходится на счет правительства Норвегии, всячески повышающего привлекательность электромобилей и других «чистых» автои рекордными продажами Tesla Model 3. 

Несмотря на маленькое население – всего лишь 5,3 млн человек Норвегия является очень важным рынком для всех производителей EV, включая, в первую очередь, TeslaЭту важность прекрасно понимает Илон Маск. 

В США абсолютные продажи электромобилей все еще очень малы по сравнению со всем громадным авторынком. Тем не менее, количество зарегистрированных новых EV в Америке в прошлом году побило рекорд и составило 208 тыс. машин. В 2017 г. новых электромобилей было зарегистрировано, по данным IHS Markit, более чем вдвое меньше.  

Аналитики T&E уверены в росте рынка электромобилей не только в Европе, но и в США и во всем мире, но они же добавляют, что привычные машины с двигателем внутреннего сгорания будут еще долго доминировать на авторынке.

В IHS Markit считаютчто EV сместят бензиновые и дизельные автомобили с высшей ступени не раньше конца тридцатых годов этого столетия. 

  

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