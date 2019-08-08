Украина снижает стоимость газа для населения

Правительство Украины обязало Национальную акционерную компанию «Нефтегаз Украины» снизить цену на газ для населения в августе этого года на 265 гривен (около 10 долларов США) за тысячу кубометров. Стоимость газа в августе, без НДС и тарифов на транспортировку, составит 4640 гривен (182 доллара США) за тысячу кубических метров. Ранее «Нефтегаз Украины» снизил цену природного газа для населения на июль месяц на 11,7% по сравнению с июнем 2019 года. В июне, в свою очередь, цена газа для населения была снижена 7,3% - тогда в «Нефтегазе Украины» объяснили снижение стоимости газа падением цен в Европе.

Согласно опросам общественного мнения большинство граждан Украины ожидали от нового президента Украины Владимира Зеленского снижения стоимости услуг ЖКХ, прежде всего стоимости природного газа.