Гисметео, прогноз погоды на 10 дней: синоптики предупредили о сильных ливнях

Лето-2019 уже стало одним из самых холодных в России за всю историю наблюдений за погодой. И даже резкое потепление, которое пришло на Европейскую часть страны, общей картины уже не поменяет.

Прогноз погоды на 10 дней в Крыму

Всё вышесказанное не относится к Крыму, на курортах которого сейчас самый разгар отпускного сезона. Здесь – от мыса Айя до горы Кара-Даг – в ближайшие 10 дней ожидается солнечная и очень комфортная погода. Дневная температура воздуха в Ялте, Форосе, Гурзуфе и Массандре плюс 26-28, после полуночи - 21-23, осадков не ожидается. Тепло в Алуште и Судаке – плюс 25-27. Очень жарко (плюс 32-34) в Евпатории. Выше 30 градусов поднимутся столбики термометров и в Керчи.

Вода на всём полуострове (в Чёрном и Азовском морях) будет тёплой, как днём, так и ночью – 24-25. Однако возможны холодные течения, которые могут резко снизить температурные показатели, поэтому синоптики рекомендуют местным жителям и многочисленным туристам внимательно отслеживать ежедневные сообщения метеорологов.

Погода в Поволжье. Прогноз на 10 дней

А вот в регионах Поволжья пасмурно и дождливо. По прогнозу Гисметео, с 9 по 18 августа на всей территории, прилегающей к течению Волги погодную обстановку будет формировать мощный циклон сформировавшийся в Западной Европе, который принесёт сюда проливные дожди с грозами. Так, в Ярославской и Нижегородской областях сильные ливни ожидаются 9 и 10 августа. При этом температурные показатели будут находится на осенних показателях – плюс 11-13 – ночью и плюс 15-17 – днём. В Самарской области продолжительные дожди высокой интенсивности прогнозируются в начале следующей недели. При этом в ночь на понедельник столбики термометров упадут до 7-9 градусов выше нуля.

В Мордовии 9-18 августа в среднем чуть теплее, но здесь ожидаются температурные качели. Например, в пятницу, 9 августа – плюс 25 и переменная облачность, в воскресенье, 11 августа – плюс 18 и ливень, в четверг, 15 августа плюс 25 и яркое солнце.

В Чувашии чувствительно похолодает в период с 10 по 13 августа, когда в ночные часы термометры покажут 8-10 градусов выше нуля, а днём - плюс 16-18. В Татарстане, Удмуртии и Марий Эл пик холода придётся на предстоящее воскресенье, 11 августа, когда столбики термометров к полудню упадут до плюс 13-16. Зато к концу следующей неделе здесь может потеплеть до 24-26.

Гисметео. Прогноз погоды на 10 дней в Москве.

Повышение температурного фона, которое последние два дня наблюдалось в Москве благодаря тёплым воздушным массам атлантического антициклона, сменится похолоданием, которое наступит в пятницу. При этом вечером в четверг, по прогнозу Гисметео, ожидается настоящий погодный коллапс, когда в регион вторгнется очередной циклон, который принесёт с собой не только снижение температурных показателей с плюс 25-26 до плюс 18-19, но и сильные дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, более чем за сутки в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. При это ливни буду сопровождаться усилением ветра до 17-20 метров в секунду. Кроме того, снизится атмосферное давление – его показатели ожидаются в диапазоне 733-535 мм ртутного столба.

Менее дождливо станет к выходным. В частности, в субботу, 10 августа, по прогнозу Гисметео, ожидается плюс 19 и кратковременные дожди малой интенсивности. В воскресенье, 11 августа – градусники покажут плюс 20-21, ожидается небольшой дождь и холодный ветер.

На следующей неделе погоду будет формировать смешанный атмосферный фронт из холодных и тёплых воздушных масс. Поэтому в период с 12 по 18 августа температурный фон будет стабильный. Ночью ожидает плюс 14-16, днём плюс 22-23. Почти на каждый день прогнозируются осадки, но сильными и продолжительными они не будут.

Между тем, вечером 8 августа в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) российской столицы обратились к московским автомобилистамс просьбой пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

«Ожидаем резкое ухудшение ситуации, если начнётся дождь, гроза и ветер. Позаботьтесь о себе и своём автомобиле. Ближе к вечеру выбирайте метро», – подчеркнули в ЦОДД.