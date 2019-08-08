Киргизским силовикам удалось прорваться на территорию резиденции Атамбаева

Киргизские силовики начали новый штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которая расположена в селе Кой-Таш. По данным ТАСС, которое ссылается на штаб экс-главы государства, в настоящее время звучат выстрелы, силовики применяют светошумовые гранаты. В штурме резиденции принимают участие несколько тысяч сотрудников спецслужб, которые прибыли в Кой-Таш на микроавтобусах.

Между тем, как сообщают местные издания, сторонников Атамбаева насчитывается несколько сотен, они вооружены бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, стало известно, что ещё около тысячи сторонников бывшего киргизского лидера отменили митинг в Бишкеке и спешно направляются к резиденции экс-президента.

Согласно последним данным, сотрудникам правоохранительных и силовых структур, несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, всё-таки удалось прорваться на территорию его резиденции. Другие подробности пока не сообщаются.

Киргизский телеканал «Апрель» уточняет, что в доме Атамбаева вспыхнул огонь. В свою очередь премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель главы МВД Суйун Омурзаков утверждают, что ничего не знают о новом штурме в доме Атамбаева.

Это уже третья попытка штурма дома экс-президента Киргизии. Ранее сообщалось, что первые две прошли накануне и привели к многочисленным пострадавшим с обеих сторон.

Напомним, 27 июня 2019 года парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Бывший глава государства, который руководил страной с 2011 по 2017 год, подозревается в коррупции. В свою очередь сам экс-президент утверждает, что он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики. При этом он ранее предупреждал, что при попытке силового захвата окажет вооружённое сопротивление.