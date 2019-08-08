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Politico: «новый король Европы» стремится к стратегическому партнерству с Россией

Москва, 08.08.2019
#Россия и Европа
  • Politico: «новый король Европы» стремится к стратегическому партнерству с Россией

Zuma\TASS

Эмманюель Макрон хочет быть королем и спасителем Европы, но в первые два года пребывания в Елисейском дворце ему особенно нечем похвастаться в защите интересов Европы на глобальной сцене в противостоянии с США, КНР, Россией и Индией, пишет издание Politico.

Внешний фон благоприятствует «коронации» французского президента: уменьшение авторитета и влияния Ангелы Меркель, вызванное внутренними неурядицами и приближением ухода на пенсию; отход на второй план Британии в результате «гражданской войны» из-за брексита; и ослабление Италии, спровоцированное правящей коалицией из популистов и националистов.

Эмманюель Макрон мечтает сделать Париж политическим центром еще более сильной и более объединенной Европы. Проблема заключается в том, что у Франции несмотря на наличие динамичного лидера недостаточно привлекательности, чтобы осуществить задуманное без помощи Германии, потому что далеко не все европейские страны хотят, чтобы ими руководил энергичный француз да еще в стиле Шарля де Голля.

К этому следует еще добавить фактическое отсутствие результатов от ухаживания за Дональдом Трампом, от обмена колкостями с президентом Путиным, от жесткого тона в диалоге с Председателем Си Цзиньпином, отмечает Politico. Всех вышеперечисленных мировых лидеров, кстати, объединяет одно – они предпочитают вести переговоры с разъединенной, а не с объединенной Европой, считает издание.

Способность Макрона достигать конкретных результатов будет проверена в текущем месяце, когда ему придется принимать в своей официальной летней резиденции Форт Брегансоне Владимира Путина, а затем председательствовать на саммите G7 с коллегами из США, Канады, ФРГ, Британии, Италии и Японии в Биаррице. Недовольный Трамп, помнится, раньше времени покинул последний саммит G7, прошедший в Канаде, и отказался подписывать коммюнике.

Политическое и региональное разделение Европы, усиленное выборами в Европарламент, является для Эмманюеля Макрона и проблемой, и возможностью. Возможно, ему и не удалось разгромить действующую политическую элиту и победить со своим новым проевропейским центристским движением в том же убедительном стиле, в каком он изменил политический ландшафт Старого Света в 2017 году, но его движение «Возрождение Европы» стало третьей силой в ЕП после правоцентристской Европейской Народной партии и левоцентристской партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

Президент Макрон не изменяет своей агрессивной тактике. Это он настоял в апреле, что любое продление пребывание Британии в ЕС должно быть коротким, несмотря на возражения Ангелы Меркель и многих других европейских лидеров. Это он помешал ЕРР поставить во главе Еврокомиссии своего человека (баварского консерватора Манфреда Вебера) и принял самое непосредственное участие в поисках компромисса в борьбе за высшие посты в Евросоюзе. Это он перевесил чашу весов при выборе европейского кандидата на пост директора МВФ: болгарку Кристалину Георгиеву вместо голландца Йеруна Дийсселблума.

По мере восстановления репутации дома после волнений «Желтых жилетов» вновь начал расти его авторитет и в Европе. Сейчас все начали понимать, что он будет находиться у власти как минимум до 2022 года и вполне вероятно до 2027.

Глубоко разочарованный осторожностью Меркель и немецким сопротивлением его реформам по укреплению еврозоны и созданию общеевропейской армии Эмманюель Макрон сейчас еще больше хочет  бросить вызов Германии. Этим он, кстати, отличается от своего предшественника Франсуа Олланда, предпочитавшего молчать.

«Больше всего его потрясло отсутствие стратегического видения и долгосрочного мышления у европейских лидеров,- говорит Уильям Дроздяк из Бруклингского института.- Особенно сильно он разочаровался в Меркель и Германии».

И все же несмотря на военную мощь, ядерный арсенал и место постоянного члена в Совете безопасности ООН Париж существенно уступает по «весу» Берлину, каким он был в самый разгар кризиса с мигрантами, когда многие были уверены, что немецкий канцлер держит в своих руках судьбу южно-европейских стран.

Анемичная экономика Франции, хронический дефицит бюджета, склонность к протекционизму в торговле и попытки добиться стратегической автономии от США делают эту страну для многих непривлекательным лидером. Такие настроения позволили осмелевшим противникам Макрона создать против Парижа ряд коалиций и союзов: например, Новая ганзейская лига северных государств во главе с Нидерландами, которая борется с его предложениями усилить интеграцию еврозоны. Или центрально-европейские страны в виде Вышеградской четверки и итальянских популистов, которые враждебно относятся к его политике по мигрантаи.

Восшествию Эмманюеля Макрона на трон мешает и его неспособность убедить Трампа или Путина изменить курс по вопросам, касающимся ЕС. Несмотря на политический капитал, вложенный в ухаживание за Трампом, французскому лидеру так и не удалось убедить американского коллегу не выходить из Парижского соглашения по климату или ядерной сделки по Ирану, не вводить тарифы на европейскую сталь и воздержаться от движений, направленный на паралич работы ВТО. Не удалось ему и уговорить Иран оставаться в ядерной сделке несмотря на американские санкции, а также уговорить соперников в Ливии прекратить гражданскую войну и вернуться за стол переговоров под эгидой ООН.

Французы говорят, что Макрон хотя бы пытается что-то делать во имя Европы. Президент Пятой республики не один раз призывал к «стратегическому партнерству» между Россией и Евросоюзом. Французские официальные лица говорят, что сотрудничество с Россией возможно и необходимо в целом ряде серьезных вопросов, таких, как, например, Иран, Сирия и Ливия. Они уверены, что не Китай, а ЕС является естественным долгосрочным партнером России.

Однако, считает Politico, не очень ясно, захочет ли президент Путин чем-то пожертвовать за потепление отношений с Европой. Усилия Эмманюеля Макрона восстановить доверие основываются на том, удастся ли ему убедить российского президента пойти на уступки на юго-востоке Украины. Если ему удастся добиться успеха в этих дипломатических битвах, то европейская корона будет сидеть на его голове крепко, а не угрожать упасть от малейшего толчка или дуновения ветра, как сейчас, резюмирует Politico.

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