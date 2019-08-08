Курс доллара: эксперты прогнозируют дальнейшее падение рубля

В среду рубль вновь упал к доллару и евро на фоне обвалившихся мировых цен на «чёрное золото». Так, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 65,6 руб., что на 32,5 коп. выше уровня закрытия торгов вторника, при этом в моменте доллар торговался по 65,7 руб. впервые с 3 мая. Курс евро составил 73,71 руб. Таким образом, валюта ЕС подорожала за сутки на 60,25 коп., а в моменте торговалась по 73,8025 руб. впервые с 1 апреля.

По мнению большинства экспертов, нацвалюта просела к доллару на фоне нефти, обвалившейся на 5% на данных о росте запасов топлива в США и опасениях за состояние мировой экономики.

Накануне большинство мировых рынков, включая валютные площадки emerging markets, также возобновили снижение прогнозируя замедления роста глобального ВВП. Ещё одним сигналом для рынков стали решения сразу двух центробанков мира снизить базовые процентные ставки. Речь идёт о регуляторе ЦБ Новой Зеландии, который уменьшил ставку до исторического минимума в 1% годовых, а также о ЦБ Таиланда, уменьшившего базовую ставку до 1,5% годовых с 1,75% что стало полной неожиданностью для аналитиков.

Также продолжает оказывать ситуацию на рынке продолжающиеся торговые войны между США и КНР, а также негативный санкционный фон.Все эти события укрепили основные резервные мировые валюты и чувствительно сказались на рисковых активах, к которым относится и российский рубль.

При этом многие аналитики уверены, что падение нацвалюты, как минимум до конца этой недели продолжится. В частности, Арсений Дадашев из Академии управления финансами и инвестициями считает, что в ближайшее время котировки курсов доллара и евро к рублю продолжат расти, а при более серьёзных падениях цен на нефть, пара доллар-рубль вернётся к отметкам близким к 66 руб., в паре же евро-рубль – к диапазону 73,6-74,00.

Впрочем, по мнению министра экономического развития РФ Максима Орешкина, ничего страшного пока не происходит, а правительство держит руку на пульсе. При этом чиновник считает, что ранее рубль был оценен несправедливо, сейчас же его курс больше соответствует фундаментальным показателям.

Орешкин напомнил, что согласно прогнозу ведомства который был опубликован ещё в начале года, во втором полугодии доллара должен торговаться в диапазоне 65-66 руб.

«Поэтому скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас же он ближе к нашим оценкам, фундаментальным значениям на текущий момент». – резюмировал глава Минэкономразвития.