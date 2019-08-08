Поклонская жёстко ответила Эрдогану

Наталья Поклонская – бывший прокурор Крыма, а ныне депутат нижней палаты российского парламента – жёстко ответила турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, который завил, его страна никогда не признает Крым российским. По мнению парламентария в этой заезженной позиции главы Турции вообще нет ничего удивительного, передаёт РИА Новости.

«Известно, что говорить правду и принимать самостоятельные, ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только сильный, независимый и смелый лидер», – подчеркнула Поклонская, пояснив, что сейчас в современном мире, таких сильные независимых лидеров почти не осталось. Исключение, по её мнению, составляет лишь Владимир Путин.

При этом она посоветовала Эрдогану брать пример с нашего президента, который «услышал крымчан и принял историческое решение».

«Я уверенна, что рано или поздно всем, в том числе и Турции придётся признать наш выбор и запомнить навсегда, что Крым – это Россия», – резюмировала Поклонская.

Ранее сообщалось, что Эрдоган сделал заявление о воссоединении Крыма с Россией. По его словам, Анкара не признаёт вхождение полуострова в состав России и не сделает этого в дальнейшем. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, который находится с официальным визитом в Турции.