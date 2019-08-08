США нашли для Европы новую альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон нашёл для стран Европы новую альтернативу «Северному потоку»2». По данным издания Junge Welt, США уже длительный период времени пытаются бороться с реализацией проекта этого газопровода посредством ввода различных ограничительных мер.

Помимо этого, они предлагая своим европейским партнёрам импорт американского сжиженного газа. Однако в Старом Свете понимают, что поставки СПГ обойдутся им гораздо дороже, чем прокачка газа по российскому трубопроводу.

Поэтому в Белом доме хотят противопоставить «Северному потоку-2» трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Недавно в Афинах проходила специальная конференция, в ходе которой обсуждалась реализация этого проекта.

Отмечается, что в ней приняли участие глава министерства охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, руководитель Минэнерго торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, а также представитель Госдепа США Фрэнсис Фэннон.

Как отмечается в материале издания, трубопровод EastMed планируется проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

Ранее сообщалось, что в конце июля члены комитета сената США по международным делам проголосовали за введение санкций против строительства газопровода «Северного потока-2».

Согласно законопроекту, который подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джин Шахин, запрещается въезд на территорию США, а также замораживаются находящиеся в американской юрисдикции США активы любых лиц, причастных к продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении судов для укладки в море трубопроводов российского газопровода «Северный поток 2» на глубине более 30 метров.

Под санкции США, в частности, попадут компании Allseas (Швейцария), Saipem (Италия), а также представители компаний ФРГ, Франции, Нидерландов, Австрии, Швеции и Финляндии.