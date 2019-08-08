Вход/Регистрация Подписка

США нашли для Европы новую альтернативу «Северному потоку-2»

Москва, 08.08.2019

Вашингтон нашёл для стран Европы новую альтернативу «Северному потоку»2». По данным издания Junge Welt, США уже длительный период времени пытаются бороться с реализацией проекта этого газопровода посредством ввода различных ограничительных мер.

Помимо этого, они предлагая своим европейским партнёрам импорт американского сжиженного газа. Однако в Старом Свете понимают, что поставки СПГ обойдутся им гораздо дороже, чем прокачка газа по российскому трубопроводу.

Поэтому в Белом доме хотят противопоставить «Северному потоку-2» трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt). Недавно в Афинах проходила специальная конференция, в ходе которой обсуждалась реализация этого проекта.

Отмечается, что в ней приняли участие глава министерства охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, руководитель Минэнерго торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц, а также представитель Госдепа США Фрэнсис Фэннон.

Как отмечается в материале издания, трубопровод EastMed планируется проложить из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

Ранее сообщалось, что в конце июля члены комитета сената США по международным делам проголосовали за введение санкций против строительства газопровода «Северного потока-2».

Согласно законопроекту, который подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джин Шахин, запрещается въезд на территорию США, а также замораживаются находящиеся в американской юрисдикции США активы любых лиц, причастных к продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении судов для укладки в море трубопроводов российского газопровода «Северный поток 2» на глубине более 30 метров.

Под санкции США, в частности, попадут компании Allseas (Швейцария), Saipem (Италия), а также представители компаний ФРГ, Франции, Нидерландов, Австрии, Швеции и Финляндии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций

    Открой #Моспром

    Москвичи и гости столицы стали участниками проекта «Открой#Моспром» и своими глазами увидели работу московских промышленных предприятий. Они посетили крупнейшую в Европе фабрику мороженого «Баскин Роббинс», завод известного на весь мир производителя напитков — Coca-Cola HBC Россия и многие другие точки на карте высокотехнологичной промышленности столицы

    Меньше серы, больше «цифры»

    «Норильский никель» ведет масштабную модернизацию производства, призванную существенно сократить негативное влияние на окружающую среду, и готовит к выпуску новый продукт для инвесторов — токены на металлы

    Маркировка товаров: что делать и чего ожидать бизнесу

    с 1 июля стала обязательной маркировка табака, в декабре 2019 года добавят еще четыре товарные группы. Штраф за нарушение закона о маркировке будет достигать 300 тысяч рублей

    "Персонализация каналов продаж в ритейле"

    Компания «Той.ру» одна из первых внедрила в рознице омниканальную систему обслуживания клиентов. Учредитель сети Алиса Лобанова поясняет, чем этот опыт может быть полезен другим ритейлерам
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: обвал рубля: аналитики предрекли «августовский сценарий»
      Важнейшей причиной негатива для рубля стал внешний фон, оказавший влияние на практически все активы emerging markets
    2. Новый виток торговой войны
      Очередной твит американского президент мгновенно разбил надежды финансовых рынков на урегулирование торговых споров между США и Китаем в обозримой перспективе
    3. Курс доллара: Bloomberg оценил последствия новых санкций для рубля
      Bloomberg оценил последствия новых санкций для рубля
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама