Лидер «самостийной» Владимир Зеленский и командование Вооружённых Украины (ВСУ) проявили «сдержанность перед лицом агрессии», когда в Донбассе во время бессрочного перемирия погибли 4 бойца ВСУ.

Такое заявление сделали в американском посольстве на Украине. Как говорится в сообщении дипмиссии США, президент и руководство ВСУ сохранили «потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизни украинцев, и этим ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта». Кроме того, в заявлении американского посольства отмечается, что такой подход заслуживает полную поддержку «нормандской четверки».

При этом, подчёркивается, что в сложившейся ситуации «Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы» с Донбасса.

Напомним, накануне стало известно, что четверо украинских военных погибли 6 августа вблизи Павлополя в результате попадания в окоп снаряда с миной, выпущенного из гранатомета. Сразу после этого Зеленский провел брифинг, на котором рассказал, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по поводу гибели украинских военных.

«Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень Вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей» - заявил Зеленский.

Президент Украины также анонсировал свои телефонные звонки лидерам Франции Эммануэлю Макрону и Германии Ангеле Меркель с целью организации скорейшей встречи в «нормандском формате».