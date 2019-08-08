Турция и США договорились создать в Сирии зону безопасности

Турция и США остановились буквально в одном шаге от фактического разрыва союзнических отношений. Трехдневные переговоры в Анкаре между высокопоставленными турецкими военными и их коллегами из США проходили трудно, но все же закончились на оптимистической ноте. Стороны договорились о совместных действиях на северо-востоке Сирии и о скорейшем создании для этого, как говорится в совместном заявлении Министерства обороны Турции и посольства США в Турции, координационного центра. Турецкая сторона, скрепя сердце, все же согласилась на участие американцев в создании зоны безопасности вдоль границы с Сирией к востоку от реки Евфрат. Это отменяет, по крайней мере, в ближайшие дни военную операцию восточнее Евфрата, о проведении которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье на открытии в Бурсе нового шоссе и больницы. О готовности турецкой армии к проведению военной операции на севере Сирии уже во время переговоров в Анкаре говорил и министр обороны Турции Хулузи Акар. Правда, он подчеркнул, что турки хотят все делать в сотрудничестве с американцами.

Деталей по главному спорному вопросу – зоне безопасности мало. В совместном турецко-американском заявлении о ней только сообщается, что она станет «коридором мира». В заявлении также говорится, что стороны договорились предпринять меры по обеспечению безопасности Турции и по возвращению домой, в Сирию, сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, домой, в Сирию. В Турции сейчас, напомним, находится более 3,6 млн беженцев из Сирии.

Отмена военной операции – главный итог переговоров в Анкаре. В Анкаре угрожают провести операцию на восточном берегу Евфрата не первый раз. Ранее турецкие войска вторгались на сирийскую территорию дважды. В Турции уже давно перестали говорить, что цель военных операций – борьба с запрещенным в России «Исламским государством» и прочими радикальными исламистами. Главная цель любых действий турецкой армии на северо-востоке Сирии – борьба с курдами. При помощи американской авиации Сирийским демократическим силам (SDF), вооруженным и подготовленным американцами и состоящим в основном из курдских Отрядов народной самообороны (YPG), удалось освободить от джихадистов обширные территории между Евфратом и границей с Ираком. Именно там собирались проводить операцию турецкие военные с целью вытеснения или уничтожения отрядов YPG, которых Вашингтон считает союзниками и всячески старается защищать. Турция считает YPG союзником запрещенной Курдской рабочей партии, которая 35 лет ведет вооруженную борьбу с турецкими властями, и, естественно, террористической организацией.

Зона безопасности и курды были главными предметами разногласий между США и Турцией. Анкара настаивала на создании буферной зоны шириной 30-40 км вдоль турецко-сирийской границы, о полном уходе курдских формирований со сдачей тяжелого вооружения, а также об уничтожении курдских тоннелей и укреплений.

Американцы предлагали существенно уменьшить ширину зоны безопасности – до 10 км. Какой будет ее ширина после переговоров в Анкаре, пока неизвестно. Согласно непроверенной информации выбран компромиссный вариант по размерам буферной зоны. Что же касается курдов, то им, похоже, все же придется уйти. Впрочем, это не исключает возможность отдельных столкновений между турецкой армией и курдскими подразделениями на спорной территории.

Очевидно, турецкой стороне пришлось пойти на компромисс в вопросе патрулирования зоны безопасности. Анкара хотела делать это самостоятельно, но скорее всего патрули будут состоять из турецких и американских военнослужащих. Кстати, раньше была даже информация о возможном привлечении к патрулированию зоны безопасности французских военных.