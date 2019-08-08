В одной из воинских частей Архангельской области прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

Днём 8 августа в одной из воинских частей, расположенных на территории Архангельской области, прогремел мощный взрыв. Согласно предварительно информации, чрезвычайная ситуация произошла в Неноксе в 30 км от Северодвинска, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в силовых структурах, в результате случившегося есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время известно, что погибли 2 человека, ещё 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Подробности ЧП пока не называются, известно лишь, что в пресс-службе главы региона рассказали журналистам, что губернатор Игорь Орлов распорядился направить в воинскую часть санитарную авиацию. В настоящее время вертолёт с двумя бригадами медиков уже направляется в сторону полигона под Архангельском.

Между тем, ТАСС уточняет, что причиной ЧП стал взрыв жидкостного реактивного двигателя.

«На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия», – говорится в заявлении военного ведомства РФ.

Также в Минобороны сообщили, что в результате случившегося никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон находится в норме.

Кроме того, отмечается, что все медицинские учреждения области готовы к возможному приёму пострадавших.