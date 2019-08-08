В России выросли цены на хлеб

В Федеральной службе государственной статистике (Росстате) зафиксировали существенное подорожание хлеба в магазинах РФ.

Согласно данным ведомства, за первые семь месяцев этого года рост цен на чёрный хлеб составил более 7,5 %. Подчёркивается, что за тот же период прошлого года подорожание хлеба составило чуть более 2%, передаёт РБК.

При этом отмечается, что последние актуальные цены на отдельные виды хлеба РФ датированы июнем 2019-го. Так, 1 кг чёрного хлеба в первый летний месяц стоил 50,54 руб., подорожав за год почти на 10%.

Значительно выросли в цене также белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (рост составил 8,3%), серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожал – (плюс 7,5%). По данным Росстата, это максимальные цены на хлеб стали самыми высокими с 2009 года.

Между тем, в Минсельхозе заявили, что ситуация в России на рынке хлеба остаётся стабильной.

«Никаких резких колебаний в ценах точно нет, – подчеркнули в пресс-службе ведомства. – Более того, по отдельным позициям рост цен на ключевых рынках даже ниже инфляции. По некоторым другим незначительно её обгоняет».

При этом в Минсельхозе утверждают, что розничные цены на хлеб если и выросли с начала года, то примерно на уровень инфляции.