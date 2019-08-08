Зеленский предложил Эрдогану военно-политический союз против России

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, провел переговоры с президентом страны Реджепом Эрдоганом.

Во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров Эрдоган заявил о необходимости Зоны свободной торговли между Украиной и Турцией (переговоры на этот счет между Анкарой и Киевом идут уже три года) и поставил целью увеличение товарооборота между странами с 4 млрд. долларов США в год до 10 млрд. долларов.

Зеленский, в свою очередь, пытался заручиться поддержкой Эрдогана в вопросе Крыма и Донбасса, фактически предложив Эрдогану военно-политический союз против России.

«Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою пользу» - заявил Зеленский.

Эрдоган заявил, что «никогда не признает незаконное присоединение Россией Крыма», но уклонился от предложения Зеленского о проведении совместных действий в «Черноморском регионе и Крыму».