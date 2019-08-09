АКРА повысило Совкомбанку рейтинг до уровня A+

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня А+ (ru) со стабильным прогнозом. Агентство отметило высокое качество активов Совкомбанка и рост значимости банка для банковской системы. Доля вкладов населения в Банке от общего объема вкладов в составила 1,4%. За последний год Банк значительно диверсифицировал бизнес и увеличил рыночную долю путем, как органического роста, так и за счет сделок слияний и поглощений.

Агентство АКРА высоко оценило бизнес-профиль Совкомбанка, его сильные позиции в сфере кредитования населения, а также возросшие конкурентные преимущества в финансировании крупного бизнеса и МСБ, в том числе благодаря приобретению «Росевробанка» в 2018 году. За последние 3 года банк провел универсализацию активов, и значительно диверсифицировал операционный доход.

«Повышение агентством АКРА кредитного рейтинга Совкомбанка является признанием высокого качества наших активов, эффективности выбранной стратегии развития и управления рисками. Банк продолжит развивать все ключевые сегменты бизнеса и будет поддерживать высокие показатели ликвидности и достаточности капитала» - отметил Председатель правления Банка Дмитрий Гусев.

В сообщении Агентства также отмечаются высокие значения обязательных нормативов и финансовых показателей: на 01.07.2019 норматив Н1.2 достиг 10,5%, Tier 1 составил 15,2% при минимально рекомендуемом уровне в 8,5%, уровень проблемной задолженности находится на невысоком уровне – около 6%, при этом доля кредитов, необслуживаемых свыше 90 дней (NPL90+), не превышает 2,6%. Сильные показатели по капиталу достигнуты за счет проведения допэмиссии акций в пользу иностранных инвесторов в первом квартале, что увеличило капитал первого уровня на 6 млрд руб., а также благодаря росту нераспределенной прибыли.

ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк, входящий в список крупнейших 20 банков страны (активы: 952 млрд руб. по МСФО). Филиальная сеть банка составляет 2 434 отделениях и мини-офисах. Банк обслуживает 5 млн клиентов, в т.ч. 4,9 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков. Корпоративными клиентами банка являются более 190 тыс. компаний и корпораций.