Американского дипломата вызвали в МИД из-за публикации о митинге 3 августа в Москве

Тим Ричардсон – советник-посланник посольства США в Москве – вызван в МИД РФ из-за публикации информации о несанкционированной акции, состоявшейся 3 августа в российской столице. Как говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, которое опубликовано на сайте МИД, размещение составленной организаторами схемы проведения несогласованной акции, расценивается, как агитация в пользу участия в нём и призыв к действию.

«Мы считаем, что это является попыткой вмешательства во внутренние дела РФ», – подчёркивается в заявлении МИД РФ.

Напомним, накануне в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявили, что 2 августа в официальном микроблоге в Twitter Управления по консульским вопросам американского Госдепа была размещена карта с указанием времени, также мест сбора и маршрута участников неразрешённой акции в Москве. В комиссии верхней палаты парламента РФ убеждены, что это «является призывом к москвичам участвовать в этом мероприятии, так как на картинке был сохранён русский текст».