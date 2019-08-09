Британский режиссер «Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» проведет мастер-класс по импровизации

Гости мероприятия познакомятся с историей театральной импровизации, узнают основные правила этой актерской техники и выполнят вместе с артистами практические задания режиссера на основе материала спектакля “Комедии о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ”. Мастер-класс будет интересен как профессиональным актерам и режиссерам, планирующим использовать импровизацию в репетиционном процессе, так и всем, кто стремится улучшить навыки публичных выступлений.

«Импровизация – это инструмент, который учит превращать ошибки в возможности, – говорит Кэти-Энн. – Радостно осознавать, что эта техника актерской игры становится популярной в России. Импровизация помогает артистам любого уровня с любым опытом глубже погружаться в процесс игры, точнее “строить” своего персонажа. Безусловно, это лучшее лекарство от психологических блоков, ваше воображение начинает работать совершенно по-другому».

Кэти-Энн Макдонах обучалась режиссуре в Национальном университете Ирландии. На ее счету более десятка проектов в ведущих театрах Лондона, в том числе «Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» театральной компании Mischief Theatre. Кэти-Энн регулярно проводит воркшопы по импровизации по всей Великобритании. Теперь и жителей Москвы появился шанс узнать секреты британской школы театральной импровизации. Первые 25 зарегистрировавшихся гостей смогут принять участие в практической части мастер-класса. Количество мест ограничено, регистрация доступна по ссылке: http://moscow-broadway.ru/blog/improv

«Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ» – театральная пародия на голливудские блокбастеры «Миссия невыполнима», «Одиннадцать друзей Оушена», комедию «Полицейская академия» и фильмы Тарантино. История о грабителях-неудачниках, которые пытаются завладеть огромным бриллиантом, исполняя американские музыкальные хиты 60-х гг., вот уже три года ежедневно идет в лондонском Вест-Энде, а с 2018 года и в Париже, где получила французский «театральный „Оскар“» — премию «Мольер» в номинации «Лучшая комедия». Премьера московской постановки состоится 5 октября в Театре МДМ. Это второй после театрального бестселлера «...ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» спектакль основателей Mischief Theatre Генри Льюиса, Джонатана Сэйера и Генри Шилдса, который представляет театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» в России.

Театральная компания Mischief Theatre (Великобритания) основана в 2008 году студентами и выпускниками Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Театральная компания Генри Льюиса и Джонатан Сэйера специализируется на импровизационных шоу и комедиях, а также создает телеспектакли и сериалы для телекомпании BBC. В 2013 году дебютный спектакль Mischief Theatre на Вест-Энде «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» получил Премию Лоуренса Оливье как «Лучшая комедия». Другие постановки: «ПИТЕР ПЭН пошел не так» (2013), «Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ» (2016), «Киновечер с Mischief» (2018).

Дата, время: 14 августа, 18:30

Место: Театр МДМ (м. Фрунзенская, Комсомольский проспект, 28)