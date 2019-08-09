Гисметео, прогноз погоды на последние 14 дней августа: лето не вернётся

Последний летний месяц, который для большинства российских регионов по своим погодным показателям выдался дождливым и с температурой воздуха ниже климатической номы, подходит к своему экватору. По прогнозу Гисметео, последние две недели лета-2019 также ожидаются очень нестабильными, с климатическими перепадами и регулярной сменой атмосферных фронтов. При этом синоптики всё-таки предполагают, что вторая половина августа окажется лучше первой.

Погода в городах Сибири во второй половине августа

Так, в Алтае и Якутии температурный фон во второй половине этого месяца будет выше климатической нормы примерно на несколько градусов. В Горно-Алтайске 15-16 августа – плюс 24-26 днём и 13-15 градусов выше нуля ночью. Ожидаются небольшие осадки. В период с 17 по 31 августа чуть прохладнее – дневная температура плюс 19-23, ночная – плюс 12-14. При это метеорологи Гисметео обещают много солнечных дней, а вот осадков почти не ожидается.

Вполне комфортно в последние 14 дней августа будет в Якутске – здесь средняя дневная температура составит плюс 18-19, кратковременные осадки ожидаются лишь 17 и 18 августа. Тепло и с почти ежедневным выпадением осадков будет в Красноярске, Иркутске и Кызыле – здесь синоптики обещают плюс 17-21 днём, и плюс 10-13 ночью.

Дождливая, но тёплая погода прогнозируется в Новосибирске. В период с 15 по 24 августа здесь плюс 23-25, осадки, местами сильные. С 25 по 31 августа местные жители почувствуют дыхание осени – после полуночи столбики термометров опустятся до плюс 8-11, в светлое время суток выше плюс 17 не поднимутся.

Погода на Урале. Прогноз Гисметео

Температурные качели с климатическими сюрпризами ожидаются в ближайшие две недели на Урале. Так, в Екатеринбурге где пока солнечно и плюс 21, в пятницу 15 августа дожди и всего плюс 16. В период с 16 по 19 августа снова солнце и 21-23 градусов выше нуля. С 20 по 23 августа плюс 18-20, очень пасмурно и сильные ливни с грозами. С 24 по 31 августа снижение температурного фона до плюс 14-16, дожди и ветер с порывами до 18-20 метров в секунду.

Также неустойчивая погода, по прогнозу Гисметео, ожидается во второй половине августа на Южном Урале – в Оренбурге в эти выходные плюс 33 и очень жарко. В четверг, 15 августа плюс 18-20, кратковременные осадки. С 16 по 20 августа вновь жара – плюс 28-30. С 21 по 31 августа – по-прежнему тепло, но уже не жарко 23-25 выше нуля и почти ежедневные дожди.

Прогноз погоды на 14 дней в СПб

В Санкт-Петербурге, где по-настоящему летняя, жаркая погода наблюдалась лишь в июне, а также временами в июле и начале августа, не станет баловать местных жителей и многочисленных туристов и в последние две недели этого месяца. По прогнозу Гисметео, с 15 по 20 августа в Севернйо столице ожидается плюс с 18-20, осадки, местами сильные. С 21 по 25 августа - плюс 17-19, солнечно, дождей не ожидается. С 26 по 31 августа похолодает до плюс 8-10 ночью и плюс 14-16 – днём. В этот период число солнечных дней сократится до минимума, а количество осадков значительно увеличится. Кроме того, метеорологи не исключают таких неприятных природных явлений, как град и ураганный ветер.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве до конца августа

В российскую столицу вторгся холодный атмосферный фронт, который сформировался в Западной Европе. Ближайшие несколько дней именно он будет формировать климатическую обстановку в Москве и Подмосковье. Ближе к середине месяца, по прогнозу Гисметео, немного потеплеет. Этому будет способствовать южный антициклон. Однако он принесёт с собой не только тёплые воздушные массы, но и осадки, которые не позволят воздуху прогреться выше плюс 22-24. При этом на показателях плюс 24 температура продержится всего один день – в воскресенье, 18 августа.

Начиная с понедельника, 19 августа с каждым днём температурный фон будет примерно на 0,5 градусов понижаться и к концу месяца составит плюс 14-15 днём. Таким образом, календарное лето-2019 закончится осенними показателями погоды.

Тем временем сообщается, что согласно информации московского Метеобюро, минувший четверг стал самым тёплым днем в августе в столице. По данным станции ВДНХ, столбики термометров 8 августа поднялись до плюс 25,9. При это в ночь на пятницу, 9 августа в российской столице выпало 10 мм осадков, что чуть меньше половины месячной нормы.

В свою очередь, в столичном Главке МЧС продлили до утра субботы предупреждение о непогоде в Москве из-за ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. В этой связи спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автотранспорт вдали от деревьев и плохо укрепленных конструкций, автолюбителям – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.