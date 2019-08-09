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Huawei заявила о запуске собственной операционной системы

Москва, 09.08.2019
  • Huawei заявила о запуске собственной операционной системы

AP/TASS

Huawei запустила собственную операционную систему - HongmengOS (название OC на английском - HarmonyOS). Об этом заявил в пятницу генеральный директор потребительского подразделения китайского технологического гиганта Ричард Ю. 

Причем это произошло сразу после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники, что власти США решили пока не выдавать лицензии американским компаниям на работу с Huawei. Причиной этого стала очередная эскалация торгового противостояния двух стран. 

Выступая на конференции разработчиков Huawei в китайском городе Дунгуань, Ю отметил, что новую операционную систему можно использовать на разных устройствах. 

Ю подчеркнул, что новая ОС будет использоваться для смартфонов и ноутбуков, если Huawei не сможет получить доступ к Google Android или операционной системе Microsoft Windows.

Huawei предпочла бы использовать Android на своих смартфонах, но если бы пришлось перейти на HarmonyOS, это не составило бы труда, добавил Ю. Переход на новую ОС, по его словам, займет всего один или два дня.

«Если мы не сможем использовать (Android) в будущем, мы можем немедленно переключиться на HarmonyOS», - сказал он.

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