Использование лицензионных программ: основные преимущества

Ниже приведены ключевые аргументы в пользу установки лицензионного ПО от https://softmonstr.ru/ и отказа от использования нелегальных программ.

Плюсы использования лицензионных программ

Опыт компаний, которые предпочли установить на своих компьютерах лицензионные программы, подтверждает преимущества данного решения. Они состоят в следующем:

Использование лицензионных программ представляет собой обязательное требование для выдачи компании сертификата в рамках системы ISO.

Оперативная техподдержка предоставляется только компаниям, использующим лицензионные программы. Обычно разработчики и продавцы программ оказывают дополнительные услуги для пользователей, включая бесплатное предоставление обновлений версий, консультирование, методические материалы и т. д. Однако этот вид сервиса предусмотрен исключительно для лицензионных копий программ. К примеру, для пользователей программы 1С предусмотрено информационно-технологическое сопровождение, позволяющее юзерам пользоваться новейшими методиками ведения бухучета, оставаться в курсе законодательных нововведений, постоянно обновлять свое ПО и получать техподдержку со стороны высококвалифицированных профессионалов. Пользователям программы Autodesk предоставляется возможность оформления Подписки. Разработчик данной программы периодически выпускает обновления, создает новые модули, поставляемые пользователям с Подпиской безвозмездно. Благодаря использованию этих возможностей функционал используемых программ значительно расширяется, а производительность труда пользователей повышается, что обеспечивает предприятиям еще одно конкурентное преимущество.

Благодаря устойчивому функционированию лицензионных программ и предоставленным разработчиками гарантиям пользователи могут сосредоточиться на реализации серьезных проектов.

Пользователям лицензионных программ предоставляется доступ к колоссальному объему информационно-технических ресурсов (в том числе через всемирную паутину), включая разработки других производителей программного обеспечения, обеспечивающих дополнительные возможности для установленных у пользователей программ. Обычно в этих настройках используется богатый опыт внедрения ПО и непрерывный контакт с колоссальным числом пользователей из разных экономических отраслей.

Вложенные в лицензионные программы денежные средства используются для дальнейшего улучшения программных продуктов.

Последствия использования нелегального ПО

Главное преимущество нелицензионных программ состоит в отсутствии необходимости платить за них большие деньги. Что касается недостатков нелицензионного программного обеспечения, то они таковы: