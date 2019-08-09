Использование лицензионных программ: основные преимущества

Ниже приведены ключевые аргументы в пользу установки лицензионного ПО от https://softmonstr.ru/ и отказа от использования нелегальных программ.
Плюсы использования лицензионных программ
Опыт компаний, которые предпочли установить на своих компьютерах лицензионные программы, подтверждает преимущества данного решения. Они состоят в следующем:
- Использование лицензионных программ представляет собой обязательное требование для выдачи компании сертификата в рамках системы ISO.
- Оперативная техподдержка предоставляется только компаниям, использующим лицензионные программы. Обычно разработчики и продавцы программ оказывают дополнительные услуги для пользователей, включая бесплатное предоставление обновлений версий, консультирование, методические материалы и т. д. Однако этот вид сервиса предусмотрен исключительно для лицензионных копий программ. К примеру, для пользователей программы 1С предусмотрено информационно-технологическое сопровождение, позволяющее юзерам пользоваться новейшими методиками ведения бухучета, оставаться в курсе законодательных нововведений, постоянно обновлять свое ПО и получать техподдержку со стороны высококвалифицированных профессионалов. Пользователям программы Autodesk предоставляется возможность оформления Подписки. Разработчик данной программы периодически выпускает обновления, создает новые модули, поставляемые пользователям с Подпиской безвозмездно. Благодаря использованию этих возможностей функционал используемых программ значительно расширяется, а производительность труда пользователей повышается, что обеспечивает предприятиям еще одно конкурентное преимущество.
- Благодаря устойчивому функционированию лицензионных программ и предоставленным разработчиками гарантиям пользователи могут сосредоточиться на реализации серьезных проектов.
- Пользователям лицензионных программ предоставляется доступ к колоссальному объему информационно-технических ресурсов (в том числе через всемирную паутину), включая разработки других производителей программного обеспечения, обеспечивающих дополнительные возможности для установленных у пользователей программ. Обычно в этих настройках используется богатый опыт внедрения ПО и непрерывный контакт с колоссальным числом пользователей из разных экономических отраслей.
- Вложенные в лицензионные программы денежные средства используются для дальнейшего улучшения программных продуктов.
Последствия использования нелегального ПО
Главное преимущество нелицензионных программ состоит в отсутствии необходимости платить за них большие деньги. Что касается недостатков нелицензионного программного обеспечения, то они таковы:
- При разработке серьезных проектов, в особенности при их реализации совместно с международными корпорациями, использование нелицензионных программ является недопустимым. Это связано с тем, что зарубежные партнеры соглашаются сотрудничать только с компаниями, которые неукоснительно соблюдают все законодательные нормы, направленные на сохранение авторских прав. Данное условие касается и наличия лицензий на используемые программы. Если зарубежным партерам предоставляются продукты деятельности, которые были полученны при использовании нелицензионных программ, то они с высокой степенью вероятности откажутся их принять, и это приведет к разрыву партнерских отношений и станет основанием для потери прибыльных контрактов.
- Использование нелегального программного обеспечения противоречит законодательным нормам, касающимся прав интеллектуальной собственности, что чревато уголовным преследованием.
- Инсталляционный диск с пиратскими программами может иметь невысокое качество, что вызывает сложности при установке ПО.
- Для взлома лицензионной программы хакеры, не владеющие сведениями об исходной структуре кода, изменяют загрузочные модули. Вследствие этого пользователю приходится собственноручно контролировать правильность арифметических операций, бухгалтерских проводок и формирование отчетов.
- К нелицензионному ПО не прилагаются руководство пользователя, руководство по его инсталляции и по настройке конфигурации, обеспечивающие возможность самостоятельно изучить ПО и выполнить настройки в подходящем режиме без использования платных услуг специалиста.
- Пользователи нелегального ПО не получают бесплатно всю необходимую специальную литературу и возможность в любой момент времени бесплатно проконсультироваться по телефону у специалиста компании-разработчика ПО. Поэтому им приходится прилагать большие усилия и тратить много времени на решение возникающих проблем.