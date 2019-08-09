Италия готовится к досрочным выборам

Италия давно (уже больше года) живет без привычных политических кризисов. Похоже, руководство "Лиги", входящей в правящую коалицию, решило, что пришло время пойти на политическое обострение. Вице-премьер, глава МВД и по совместительству лидер партии Маттео Сальвини намерен отправить правительство в отставку и при помощи досрочных выборов прийти к власти.

Если в прошлом году, после выборов и создания коалиционного правительства популистское движение «Пять звезд» Луиджи Ди Майо было популярнее ультраправой Лиги, то уже через несколько месяцев ситуация диаметрально изменилась и националисты обошли популистов. Лига – самая популярная сейчас на Апеннинах партия, рейтинг которой согласно последним опросам составляет около 40%; а Маттео Сальвини – самый популярный политик. Так что его желание воспользоваться популярностью для захвата власти вполне объяснимо. К тому же, союз «Пяти звезд» и Лиги с самого начала был очевидным, что называется, браком по расчету, а не по любви. У союзников по правящей коалиции было немало разногласий, в том числе и по важным вопросам и проблемам. Причем, со временем количество разногласий не уменьшилось, а напротив, значительно выросло.

С самого начала работы правительства между ее участниками существовали трения. Сейчас они, похоже, достигли критической массы и реально угрожают существованию популистско-националистического правительства Джузеппе Конте. Сам премьер, который пришел к власти как технократ, а не политик, не скрывает, что не намерен уходить в отставку для того, чтобы расчистить дорогу к премьерскому креслу для Сальвини. В четверг вечером Конте во всеуслышание заявил, что не собирается позволять диктовать условия игры своему сопернику, а именно соперником он сейчас считает одного из двух своих заместителей - Маттео Сальвини.

Досрочные выборы могут состояться, пишет Corriere della Sera, уже в ноябре. Repubblica называет более раннюю дату – 23 октября, а Сальвини, со своей стороны, настаивает на 13 октября. Единственный выход из создавшегося положения, по мнению большинства политологов, – создание очередного технического правительства, состоящего из специалистов, а не политиков.

Опасность осенних досрочных выборов заключается еще и в том, что они пройдут в самый разгар очень сложного процесса переговоров с Еврокомиссией и утверждения бюджета на 2020 год.

Сальвини хочет провести голосование в нижней палате парламента о доверии правительству уже на следующей неделе. Ему с учетом данных опросов общественного мнения нет смысла медлить. Решение отправить свое правительство, в котором он и его сторонники работают, в отставку он объясняет усталостью от споров с «союзниками» из «Пяти звезд» едва ли не по каждому вопросу. Необходимость проведения досрочных выборов он объясняет еще и тем, что у правящей коалиции сейчас нет большинства в парламенте.

«Бессмысленно продолжать работать со всеми этими «нет» и ссорами, как было несколько последних недель,- говорится в заявлении Маттео Сальвини, распространенном вчера поздно вечером.- Итальянцам нужны уверенность и правительство, способное действовать. Нам не нужны дополнительные места в кабинете, нам не нужны перестановки или новое технократическое правительство…»

Досрочные выборы действительно дают Сальвини неплохие шансы на победу и приход к власти. В случае очень вероятного проигрыша парламентского голосования о доверии кабинету Джузеппе Конте придется уйти в отставку, после чего президент скорее всего объявит о досрочных выборах. Он, конечно, может попытаться создать еще одну правящую коалицию, но шансы на успех такого сценария крайне низкие.

Формальным поводом к предстоящему развалу коалиции стало голосование в среду о строительстве высокоскоростной железной дороги между Италией и Францией. Лига прилагает все силы для осуществления этого важного и крупного инфраструктурного проекта, а «Пять звезд» с не меньшим рвением выступает против железной дороги. Проект строительства утвержден, но, по словам Сальвини, возражения сторонников Ди Майо делают бессмысленным продолжение работы правительства в таком составе.

Луиджи Ди Майо заявил, что не возражает против досрочных выборов. «Пять звезд» к парламентским выборам готовы. Он только попросил законодателей принять до выборов закон, существенно уменьшающий количество мест в парламенте.

К досрочным выборам, кстати, готова и оппозиция в лице Демократической партии. Об этом заявил лидер демократов Луиджи Зингаретти.

Сейчас в нижней палате итальянского парламента каникулы, поэтому не очень понятно, когда состоится голосование о доверии правительству. Проблему усугубил сенат, который в понедельник проголосовал за доверие кабинету Конте. Одновременно, кстати, сенаторы приняли закон о безопасности, расширяющий полномочия Сальвини по борьбе с незаконными мигрантами.