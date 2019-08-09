Как начать торговать на рынке Форекс?

Чтобы приступить к совершению торговых операций и узнать, как торговать на форекс, надо выполнить последовательность нескольких простых действий.

Первый шаг. Регистрация в личном кабинете

Чтобы начать работать на рынке Форекс, нужно пройти регистрацию в личном кабинете на вебсайте. Это необходимо для последующей работы со счетами и выполнения торговых операций. При осуществлении данного действия надо указать достоверные сведения о себе, чтобы получить полный доступ к управлению своими счетами. При регистрации будут предоставлены личный логин и пароль. Их надо записать. Кроме того, они будут высланы на электронный ящик, который был указан пользователем.

Второй шаг. Открытие счета

Новичку, желающему испытать свои способности на рынке Форекс, надо открыть демо-счет. Работа с ним обеспечит возможность накопить практический опыт заключения сделок, который требуется для успешной торговли финансовыми инструментами. При этом вкладывать свои средства не требуется. Для ведения реальной торговли нужно открыть торговый счет, указав достоверные сведения о себе. При выполнении данного действия надо ввести два пароля: трейдера и инвестора. Первый позволяет начать выполнение сделок в торговом терминале MetaTrader. Второй требуется для входа в него в режиме просмотра и вывода денежных средств на свои счета.

Третий шаг. Установка торгового терминала

Для получения возможности осуществлять торговые операции требуется специальное программное обеспечение – торговый терминал. Существует несколько популярных платформ, разработанных в данных целях. Среди них одной из наиболее удобных является MetaTrader.

Четвертый шаг. Привязка своего счета к торговой платформе

Чтобы начать обучение или приступить к ведению реальной торговли на рынке Форекс, нужно выполнить привязку демо-счета или торгового счета к платформе MetaTrader. Для этого следует указать номер своего счета и ввести пароль трейдера. Когда данное действие будет совершено, пользователь попадет в торговую платформу MetaTrader.

Пятый шаг. Выбор инструмента для торговли

В рабочем окне платформы по умолчанию предоставляется доступ к четырем торговым инструментам. Выбрать один из них можно путем нажатия левой кнопки мыши. Кроме того, это можно сделать посредством переключения вкладок, которые имеются под рабочей областью платформы.

Для добавления инструмента в рабочую область надо в основном меню указать «Файл->Новый график». Это действие может быть выполнено и путем выбора требующегося инструмента для торговли в окне «Обзор рынка». Затем надо путем нажатия правой кнопки мыши указать в меню опцию «Окно графика» либо переместить инструмент для торговли в рабочую область с нажатой левой кнопкой мыши из окна «Обзор рынка».

Шестой шаг. Осуществление торговой операции

Для выполнения сделки в MetaTrader надо нажать клавишу F9 или выбрать опцию «Новый ордер» в панели инструментов, расположенной под пунктами главного меню. После этого появится окно, в котором надо выбрать интересующий торговый инструмент и, исходя из своих целей, нажать надпись «Продать» или надпись «Купить» для осуществления соответствующей операции с интересующим инструментом для торговли. Отслеживание результата произведенной торговой операции может быть осуществлено во вкладке «Торговля», расположенной внизу платформы.

В процессе работы с демо-счетом желательно указывать небольшие объемы торговых операций. При появлении сообщения о том, что количество средств для выполнения торговой операции на демо-счете является недостаточным, надо указать меньший объем, к примеру, 1/10 от размера торгового лота.

Как научиться зарабатывать деньги на рынке Форекс

Тем, кто не имеет опыта в торговле на финансовых рынках, перед началом работы на Форексе весьма желательно пройти обучение трейдингу на специализированных курсах, подробнее здесь. В ходе занятий, проводимых опытными трейдерами, новички смогут получить основные сведения о функционировании рынка Форекс, овладеть техникой осуществления сделок в торговой платформе, научиться разрабатывать собственные торговые стратегии и обучиться делать самостоятельные прогнозы валютных курсов на разных временных отрезках, что необходимо для осуществления успешной торговли с систематическим получением прибыли.

В ходе обучения на таких курсах теоретические познания дополняются практическими занятиями. Все знания, которые получает на них начинающий трейдер, закрепляются в процессе совершения торговых операций на демо-счете под руководством высококвалифицированных преподавателей, имеющих богатый профессиональный опыт. Вас ознакомят с ключевыми инструментами, а также индикаторами биржы (ссылка), которые позволят совершать успешные опарации.

Чтобы углубить понимание процесса торговли на финансовых рынках, следует непрерывно повышать свою квалификацию посредством изучения специальной литературы.