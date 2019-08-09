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Курс доллара: эксперты дали неожиданный прогноз о перспективах рубля

Москва, 09.08.2019
  • Курс доллара: эксперты дали неожиданный прогноз о перспективах рубля

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Накануне рубль развернулся к основным мировым резервным валютам на фоне позитивной динамики внешних рынков, в том числе, рынка энергоносителей. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составил 65,16 руб., что на 17,5 коп. ниже уровня закрытия торгов в среду. Евро за сутки подешевел на 17,25 коп, составив 73,01 руб.

По мнению большинства экспертов, нацвалюта умеренно укреплялась к доллару и евро в условиях положительной динамики внешних рынков и увеличения интереса трейдеров к рисковым активам. При этом аналитики отмечают, что к ослаблению доллара также привёл очередной призыв американского лидера Дональда Трампа к Федрезерву снизить процентную ставку, что также поддержало и восходящую динамику цен на «чёрное золото».

«У нас величайшие компании в мире, никто с ними даже рядом не стоял», - написал Трамп в своём микроблоге в Twitter. - Однако этого нельзя сказать о Федеральном Резерве».

Глава Белого дома также обвинил ФРС во множестве ошибок, и обратил внимание на то, что несмотря на неуклюжие действия регулятора экономика США все равно сильна.

Успокоились рынки и благодаря действиям китайского центробанка, который дал всем понять, что КНР не намерена снижать курс юаня с целью компенсировать негативные эффекты от пошлин США.

Между тем, Антон Покатович из «БКС Премьер» отмечает, что в четверг рубль пытался сформировать отскок, как и другие рисковые активы.

«Сейчас рынки, вероятно, переходят из стадии депрессии в стадию принятия новых торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, и если эти отношения улучшатся, то и рубль будет чувствовать себя вполне уверенно, как в паре долларом, так и с евро», – пояснил эксперт, предположив, что, вероятность ещё одного усиления торговой эскалации в ближайшее время не столь высока.

Тем не менее, он ожидает, что в настроениях рынков в ближайшие дни будет сохраняться высокая тревожность. Поэтому его прогноз такой: до конца этой недели ожидается движения курса в диапазоне 64,8-66,2 руб.

Неожиданный прогноз относительно ближайших перспектив рубля дал Александр Осин из ИК «Фридом Финанс», который считает, что накануне нацвалюта подтянулась к доллару и евро вместе с ростом широкого рынка высокорискованных инвестиций, прежде всего, благодаря укреплению юаня к доллару и улучшение информационного фона вокруг переживающих кризис американо-китайских торговых отношений.

При этом он полагает, что волатильность курса нацвалюта представляется большой для последних дней. А с точки же зрения динамики с начала этого года рубль и вовсе лидер по темпам прироста среди всех валют развивающихся стран.

«В краткосрочном периоде укрепление рубля выглядит одним из наиболее активных на рынке», – подчёркивает Осин, считая возможным восстановление курса доллара к рублю в ближайшей перспективе до уровня 63 руб.

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