МКБ прогарнатировал экспорт российской косметики

Московский кредитный банк (МКБ) выступил банком-гарантом в реализации пилотной сделки по поддержке поставок парфюмерно-косметической продукции из Российской Федерации в Республику Беларусь в рамках программы поддержки торгового финансирования Международного инвестиционного банка (TFSP). Участником сделки также выступил белорусский банк ОАО «Банк Дабрабыт».

В рамках TFSP поддерживается экспорт из стран-членов МИБ (Болгария, Куба, Чешская Республика, Венгрия, Монголия, Румыния, Российская Федерация, Словакия, Вьетнам) высокотехнологичного оборудования для пищевой, текстильной промышленности, машиностроения, электроэнергетики и других областей. Поставки товаров потребительского назначения также являются одним из направлений поддержки Программы МИБ.

МКБ уже имеет успешный опыт реализации финансовых проектов с Республикой Беларусь. В июле 2019 г. банк стал организатором первого размещения на российском рынке для корпоративного заемщика из Белоруссии — компании «Евроторг», причем впервые белорусская компания получила рейтинг от российского рейтингового агентства.