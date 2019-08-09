Названы самые опасные вида сыра

Юлия Панова – российский врач-диетолог – рассказала, какие вид сыра может принести больше вреда для здоровья человека. По её словам, несмотря на пользу этого продукта, сыры имеют ограничения по употреблению и противопоказания. Самый опасный из них – сыр с плесенью, употребление которое надо избегать многим группам населения, пишет издание «Аргументы и факты»

При этом врач пояснила, что к сырам с плесенью относятся, бри, горгонзола, камамбер, дорблю и рокфор. Все эти сорта строго противопоказаны беременным и кормящим женщинам, а также людям, которые склоны к метеоризмам и страдающих другими заболеваниями ЖКТ. Кроме того, нельзя употреблять в еду сыр с плесенью детям до 5 лет.

Как рассказала Панова, могут нести вред и другие виды сыров, например, брынза и сулугуни. Дело в том, что они созревают и хранятся в рассоле, поэтом3употребялть их стоить в ограниченном количестве, прежде всего пожилым людям, а также тем, у кого диагностированы проблемы сердца, бронхиальная астма и хроническая аллергия.

Не всем подойдёт и такой элитный вид сыра, как пармезан. Его рекомендуется есть с осторожностью людям с ожирением. Также не принесут пользу плавленые сыры, которые в большинстве своём содержат ускоряющие процесс старения трансжиры.