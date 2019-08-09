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Названы семь основных симптомов рака

Москва, 09.08.2019

Известный российский сосудистый хирург Вадим Попов – заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского – опроверг устоявшееся мнение, что один ежедневно выпитый бокал красного вина якобы снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам никаких научных подтверждений этому нет, передаёт РИА Новости.

При этом доктор подчеркнул, что для поддержания сердца в рабочем состоянии без паталогических сбоев, необходимо вести активный образ жизни, придерживаясь здорового рациона.

«Ещё раз хочу заявить, что все проводившиеся на больших группах пациентов исследования неоднократно показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывала, а в большинстве случаев приносило вред», – заявил Попов.

При этом врач считает, что не существует такого продукта или таблетки, которые бы сразу могли вылечить человека.

«Большинство людей из почему-то уверены, что достаточно съесть нужный продукт, выпить нужное лекарство – и все болезни сразу отступят. Но так не бывает», – резюмировал известный кардиохирург, добавив, что в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний могут помочь положительные эмоции, так как стресс очень сильно влияет на развитие все болезней, в том числе сердца.

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