Особенности современных окон, их плюсы и минусы

Оклеивание окон на зиму стало настоящей традицией, для этого использовались разные способы и средства. Основным плюсом этих окон считалась экологическая чистота.

Сейчас же в компании Окна Олкон окна пластиковые в более широком разнообразии – металлопластиковые, алюминиевые. Металлопластиковые окна начали пользоваться самой высокой популярностью благодаря современному виду и теплоизоляционным качеством. Они выгодно выделялись на фасаде любого здания и становились гармоничным дополнением интерьера. Фабрик множество, и они выпускают остекление в разных формах, цветах, размерах. Для загородных домов даже начали делать окна премиального качества, в конструкции которых пластик сочетается с деревом. Пластиковая рама может имитировать дерево или мрамор.

Разновидности окон, их свойства

Благодаря широкому разнообразию окон, они стали выполнять и разные функции.

Для северных краев изобрели специальные окна с повышенными теплоизоляционными качествами. Они зимой надежно защищают от холода.

Туда, где мало света – подойдут панорамные конструкции, которые обеспечивают еще и красивые виды.

Алюминиевые рамы легкие и прочные, такое остекление используется для магазинов, торговых центров, иногда лоджий.

Некоторые окна (для банков, небоскребов) должны обладать повышенной прочностью, и такие стекла тоже выпускаются – закаленные, триплекс.

Создаются уже и такие стекла, которые не пропускают вредный ультрафиолет в помещение. Герметичные стеклопакеты изначально заполняли воздухом для обеспечения теплоизоляционных свойств. Сегодня уже стеклопакеты наполняют газом, в том числе аргоном, который обеспечивает еще лучшую теплоизоляцию.

Пластиковые окна

Рама пластикового окна создается из поливинилхлорида и металла. Металлопластиковые окна можно устанавливать на больших площадях, обеспечивая панорамное остекление. Этот вид остекления обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами. Преимуществ у таких окон много – красивый внешний вид, защита от шума, разнообразие ассортимента, долговечность, простота монтажа, доступная цена, простота ухода и ремонтопригодность.

Металлопластиковые окна продаются на каждом углу, в любом городе, и в интернете. Изготавливаются они обычно на заводах, по немецким или другим западноевропейским технологиям. Они экологически безопасны, что подтверждается соответствующими сертификатами. Изготавливают такие окна под заказ, что дает возможность подбирать любой набор характеристик и размеры.

Компании и фирмы, которые занимаются установкой окон, чаще всего обеспечивают и гарантийное, послегарантийное обслуживание. На металлопластиковые окна обычно дается гарантия от 3 до 10 лет, срок зависит от производителя и ценового сегмента.

Во многом эффективность окон зависит от правильности установки. Правильный монтаж – это и залог того, что при эксплуатации не будет скрипов и других шумов.

Как минусы металлопластиковых окон становятся плюсами

Окна не «дышат»

Долгое время ведутся споры о том, что такие окна не «дышат». Стеклопакеты действительно герметичны, как и камеры в раме. Именно благодаря этой герметичности окно и не пропускает зимой холод, а весной жару в помещение. А еще обеспечивается защита от шума, пыли, проникновения осадков. Некоторые окна сегодня изготавливаются с функцией микро проветривания, и купить их несложно. Другим же окнам, просто необходима герметичность. Например, в тех случаях, когда окна мансардные.

Большой вес

Качественные металлопластиковые окна весят много, что создает некоторые трудности, особенно при остеклении старых балконов. Старый балкон придется укреплять из-за большой нагрузки. В остальных же случаях большой вес можно считать только преимуществом. Благодаря этому, окна надежны и долговечны, они высокопрочные, добротные. Несколько стеклопакетов весят немало, да и рама из высокопрочного пластика, из нескольких камер, не будет легкая.

Опасность металлопластиковых окон

Разговоров насчет опасности металлопластиковых окон много, тем не менее, это миф. Рама изготавливается из безопасных материалов, технология проверена и используется по всей Европе, почти 30 лет.