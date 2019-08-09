Особенности современных окон, их плюсы и минусы

Оклеивание окон на зиму стало настоящей традицией, для этого использовались разные способы и средства. Основным плюсом этих окон считалась экологическая чистота.
Сейчас же в компании Окна Олкон окна пластиковые в более широком разнообразии – металлопластиковые, алюминиевые. Металлопластиковые окна начали пользоваться самой высокой популярностью благодаря современному виду и теплоизоляционным качеством. Они выгодно выделялись на фасаде любого здания и становились гармоничным дополнением интерьера. Фабрик множество, и они выпускают остекление в разных формах, цветах, размерах. Для загородных домов даже начали делать окна премиального качества, в конструкции которых пластик сочетается с деревом. Пластиковая рама может имитировать дерево или мрамор.
Благодаря широкому разнообразию окон, они стали выполнять и разные функции.
Создаются уже и такие стекла, которые не пропускают вредный ультрафиолет в помещение. Герметичные стеклопакеты изначально заполняли воздухом для обеспечения теплоизоляционных свойств. Сегодня уже стеклопакеты наполняют газом, в том числе аргоном, который обеспечивает еще лучшую теплоизоляцию.
Рама пластикового окна создается из поливинилхлорида и металла. Металлопластиковые окна можно устанавливать на больших площадях, обеспечивая панорамное остекление. Этот вид остекления обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами. Преимуществ у таких окон много – красивый внешний вид, защита от шума, разнообразие ассортимента, долговечность, простота монтажа, доступная цена, простота ухода и ремонтопригодность.
Металлопластиковые окна продаются на каждом углу, в любом городе, и в интернете. Изготавливаются они обычно на заводах, по немецким или другим западноевропейским технологиям. Они экологически безопасны, что подтверждается соответствующими сертификатами. Изготавливают такие окна под заказ, что дает возможность подбирать любой набор характеристик и размеры.
Компании и фирмы, которые занимаются установкой окон, чаще всего обеспечивают и гарантийное, послегарантийное обслуживание. На металлопластиковые окна обычно дается гарантия от 3 до 10 лет, срок зависит от производителя и ценового сегмента.
Во многом эффективность окон зависит от правильности установки. Правильный монтаж – это и залог того, что при эксплуатации не будет скрипов и других шумов.
Долгое время ведутся споры о том, что такие окна не «дышат». Стеклопакеты действительно герметичны, как и камеры в раме. Именно благодаря этой герметичности окно и не пропускает зимой холод, а весной жару в помещение. А еще обеспечивается защита от шума, пыли, проникновения осадков. Некоторые окна сегодня изготавливаются с функцией микро проветривания, и купить их несложно. Другим же окнам, просто необходима герметичность. Например, в тех случаях, когда окна мансардные.
Качественные металлопластиковые окна весят много, что создает некоторые трудности, особенно при остеклении старых балконов. Старый балкон придется укреплять из-за большой нагрузки. В остальных же случаях большой вес можно считать только преимуществом. Благодаря этому, окна надежны и долговечны, они высокопрочные, добротные. Несколько стеклопакетов весят немало, да и рама из высокопрочного пластика, из нескольких камер, не будет легкая.
Разговоров насчет опасности металлопластиковых окон много, тем не менее, это миф. Рама изготавливается из безопасных материалов, технология проверена и используется по всей Европе, почти 30 лет.