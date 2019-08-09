Преимущества установки пластиковых окон

Кроме эффектного внешнего вида, Окна Гарант https://cenaokna.ru/ ценятся за теплоизоляционные качества. Успешно они защищают и от шума с улицы, что очень актуально для жилых помещений.

С пластиковыми окнами помещение приобретает новый вид, намного более современный. Они гармонично вписываются в любой дизайн интерьера. Остается только сделать наружные и внутренние откосы, и все – можно долго наслаждаться теплом и защитой от шума.

В чем еще преимущества пластиковых окон? Остаются люди, которые не спешат устанавливать пластиковые окна, сомневаясь в их преимуществах, действительно ли у этого остекления есть недостатки?

Простота ухода

Если деревянные окна нужно каждый год окрашивать, сдирая старую краску, использовать специальные пропитки и другие средства, то пластиковое остекление в этом всем не нуждается.

Пластиковые окна достаточно просто мыть пару раз в год, по мере загрязнения, причем, они совершенно не боятся влажности. С пластиковыми окнами можно забыть навсегда о заклеивании на зиму.

С годами пластиковые рамы не меняют своих свойств, они такие же прочные, не ссыхаются и не пропускают влагу. Деревянные же окна, в процессе эксплуатации разрушаются, рама изнашивается. Кроме того, нужно тратить дополнительные деньги и время на уход за деревянными рамами.

Энергосбережение

Самый главный плюс этих окон – энергосбережение. Они защищают помещение от холода зимой, и от тепла летом. Энергоресурсы с каждым годом дорожают, и вряд ли эта тенденция в будущем будет улучшаться. Потому так важно экономить на отоплении и кондиционировании, сохраняя все тот же комфортный климат в помещении.

Рамы состоят из нескольких камер, потому имеют пониженную теплопроводность. Да и несколько стеклопакетов, наполненных воздухом, или даже аргоном, становятся надежной защитой жилья от проникновения холода или жары. Количество стеклопакетов определяется по дистанционным рамкам. Никакие другие окна не отличаются такими высокими теплоизоляционными свойствами, как пластиковые.

Звукоизоляция

Пластиковые окна надежно защищают от шума с улицы, который нередко становится причиной ухудшения здоровья, бессонницы. Особенно это важно для жилых помещений, окна которых выходят на улицу с оживленным движением. С пластиковыми окнами в помещении становится тихо и уютно. Не стоит забывать и о том, что окна не пропускают пыль, а в городе она тоже очень опасна.

Безопасность

Если на окна установить антивандальную фурнитуру, то открыть их будет очень сложно. Да и несколько стеклопакетов разбить злоумышленникам будет не так-то просто.

Ассортимент

Окна выпускаются в широчайшем ассортименте размеров и цветов. Рама может быть не только белой, но и выполненной в любом цвете или имитировать дерево и даже мрамор. Устанавливаются окна в любые проемы, большие и маленькие, арочные, широкие и узкие. Пластиковые окна устанавливаются после замеров, потому они идеально вписываются в любые проемы. Трапециевидные, круглые окна, треугольные или квадратные – производители готовы создавать это остекление в любых формах.

Выпускается самая разнообразная фурнитура, в определенном дизайнерском стиле или с защитой для детей. Окна могут иметь дополнительные свойства, например, защищать от проникновения в помещение вредного ультрафиолетового излучения.

Ремонт

Пластиковые окна достаточно просто ремонтируются, даже если их разбили злоумышленники или дети попали мячом. Для этого не нужно вынимать все окно. За считанные минуты меняется стеклопакет, предварительно заказанный под определенные размеры.

Недостатки пластиковых окон, мифы и реальность

Существует несколько мифов насчет пластиковых окон:

они не «дышат»;

из профиля выделяется вредный свинец;

окна дорогие.

Первый миф действительно надуман, ведь современные пластиковые окна выпускаются с системой микровентиляции. Они обеспечивают небольшой приток свежего воздуха, не позволяя образоваться сквознякам. Потому, однозначно можно сказать о том, что пластиковые окна тоже «дышат».

Для производства пластиковых окон действительно используется свинец, он делает рамы более прочными. Свинец используется и при изготовлении хрусталя, многой бытовой техники. Свинец этот в воздух при эксплуатации не выделяется, потому вреда здоровью не приносит. Все пластиковые окна имеют европейские сертификаты безопасности.

Металлопластиковые окна выпускаются в широком ценовом диапазоне, от класса эконом до премиального. Бюджетные пластиковые окна доступны, к тому же они помогут существенно экономить на коммунальных платежах. Даже самые дешевые пластиковые окна лучше деревянных аналогов.

Большинство пластиковых окон производится по западноевропейским технологиям. Например, VEKA – это немецкое качество, обеспечивающие помещению надежную защиту от шума, пыли и холода.