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Торговая война с Китаем приближает США к рецессии

Москва, 09.08.2019
#Экономика США
#Торговые войны
  • Торговая война с Китаем приближает США к рецессии

Zuma\TASS

Последнее обострение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином напомнило американцам о быстром приближении рецессии. По крайней мере, на опасную тенденцию обратило внимание большинство экспертов, к которым обратилось агентство Reuters.

Несмотря на ожидания дальнейших снижений ключевой процентной ставки ФРС США: одно уже в сентябре и еще, как минимум, одно в 2020 году, опрос, проведенный Reuters 6-8 августа, показывает 45-процентную вероятность сползания Америки в следующие два года в рецессию. После предыдущего опроса эти цифры были существенно ниже – 35%. Обращает на себя внимание также и то, что это наиболее высокий процент с мая 2018 года, когда в Америке заговорили о приближении новой рецессии.

Кстати, не далее, как в июле те же экономисты прогнозировали одно снижение ключевой ставки в сентябре и следующий, 2020-й год, свободный от снижений ставки. При этом снижением ставок ФРС неосознанно, конечно, усиливает торговую войну между двумя крупнейшими экономиками планеты.

Еще более заметные признаки приближения спада наблюдаются на рынке гособлигаций. Последний раз казначейские обязательства предупреждали о таком очевидном приближении рецессии в марте 2007 года!

Ни для кого не секрет причина таких явлений в американской экономике - не прекращающаяся уже более года и регулярно обостряющаяся торговая война между Америкой и Китаем, которая крайне негативно влияет не только на первую экономику планеты, но и на всю глобальную экономику.

Поводом к новой вспышке торгового противостояния стали слова Дональда Трампа о том, что с 1 сентября этого года на 10% повышаются тарифы на товары и услуги из Поднебесной на общую сумму 300 млрд долларов. Немаловажно еще и то, что Трамп, кажется, впервые в свою бытность президентом США, официально обвинил Пекин в манипуляциях с юанем.

Почти 70% экономистов, опрошенных Reuters, считают, что последние события в торговых отношениях между США и КНР еще сильнее приблизили рецессию американской экономики.

По последним опросам Reuters, рост экономики США к концу 2020 года должен замедлиться до 1,8% в перерасчете на год. Для сравнения: в прошлом квартале эти цифры по опросам составляли 2,1%. Впрочем, и этот чересчур низкий процент резко ухудшился по сравнению с результатами первого квартала, когда он составил 3,1%.

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