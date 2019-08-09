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США могут передислоцировать часть своих военных ближе к российской границе

Москва, 09.08.2019

В Пентагоне планируют передислоцировать часть своих военных из ФРГ в Польшу. По словам американского посла в Германии Ричарда Гренелла, это может быть сделано из-за того, что немецкие власти до сих пор не увеличили расходы на оборону до 2% от ВВП, передаёт телеканал ARD.

При этом дипломат подчеркнул, что оскорбительно ожидать, что налогоплательщики из США и дальше будет платить за более чем 50 тыс. американских военных в ФРГ, тогда как власти этой страны используют свой профицит торгового баланса для внутренних целей.

В свою очередь Джорджетт Мосбахер – американский посол в Польше - напомнил, что эта страна полностью исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, поэтому он бы приветствовал, если американские войска из Германии были переброшены в Польшу, которая, как известно граничит с Россией.

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