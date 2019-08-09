Трамп рассказал, когда Зеленский приедет в США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре посетит США. Об этом американский лидер рассказал в ходе общения с представителями СМИ.

«Я думаю, что Зеленский приедет в США очень скоро», – подчеркнул президент.

При этом он напомнил, что лично пригласил главу «самостийной» посетить Белый дом в удобное для него время, передаёт агентство Reuters.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор предположил, что Зеленский и Трамп могут встретиться дважды: в Варшаве, а также на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.