Блэкаут: Великобританию выключили

Столица Великобритании Лондон, а также значительная часть графств Юго-Восточной Англии осталась без электричества. Причина блэкаута – сбой в Национальной энергетической сети, передаёт ВВС со ссылкой на компанию UK Power Networks.

Отмечается, что из-за отключения электричества оставлено движение транспорта. Также сообщается, что электроэнергия отсутствуют на большей части Уэльса, а также в центральных графствах Шотландии.

По данным Guardian, нет электричества в британских аэропортах, на железных дорогах. В Лондоне не работают светофоры. Департамент транспорта британской столицы выпустил экстренное предупреждение о задержках поездов и авиарейсов. В лондонском метро остановилось движение, в частности, не работает линия «Виктория».