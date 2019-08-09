Зеленский и Трамп могут встретиться в Польше

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил о возможности встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве или Нью-Йорке. «Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах - в Польше и Нью-Йорке. План есть, но в повестку дня пока не внесен. У обоих президентов очень загруженный график».

Ранее сообщалось, что у Трампа с 31 августа по 2 сентября запланирован визит в Польшу. Американский президент примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.