Эксперты рассказали, как устроиться на работу с зарплатой в 250 тыс. рублей

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, как устроится в России на высокооплачиваемую работу. Для этого, прежде всего, необходимо быть ценным специалистом, например, разработчикам на языке программирования C#.

В российской столице таким специалистам предлагают зарплату до 250 тыс. руб. в месяц. В городе на Неве программист Java может устроиться на работу с ежемесячной зарплатой до 220 тыс. руб. Чуть меньше работодатели готовы программистам в Екатеринбурге – до 150 тыс. руб.

Однако, чтобы получить такую работу необходимо заинтересовать непосредственных работодателей, которые внимательно читают резюме. Поэтому, как напоминают эксперты, оно должно быть оформлено идеально, пишет «Российская газета».

Кроме того, работодатели запрашивают рекомендации с бывших мест работ соискателей, знакомятся с их профилями в социальных сетях. По этой причине, эксперты рекомендуют кандидатам не размещать в Сети Интернет фотографии сомнительного содержания.

Кроме того, секрет успешного трудоустройства на топ-вакансии кроется в профессиональных качествах соискателя, в его доказанной успешности. Не помешают и профессиональные связи. В любом случае, чтобы получит хорошую, высокооплачиваемую работу нужно быть готовым к тому, что это займёт много времени. Впрочем, как отмечают эксперты SuperJob, редкие, востребованные специалисты могут устроиться на новое место работы с зарпалатой до 250 тыс. руб. и за 1-2 дня после увольнения с предыдущей.