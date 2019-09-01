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Как выбрать пансионат для пожилых людей

Москва, 01.09.2019
Чтобы создать максимально благоприятные условия для проживания престарелого родственника, необходимо грамотно выбрать пансионат для его размещения.
#PressRelease

Наиболее простой и эффективный способ получения информации о качестве оказываемых тем или иным пансионатом услуг заключается в ознакомлении с отзывами о них во всемирной паутине. При принятии решения о выборе пансионата, которые предоставит комфортное размещение, такое как в https://olden.group, необходимо руководствоваться несколькими ключевыми критериями, перечисленными ниже:

  • Пригодность и комфортность для проживания престарелых людей, физические и умственные возможности которых зачастую ограничены. Во-первых, лестницы в пансионате должны быть пологими и удобными, чтобы престарелые люди могли передвигаться по ним легко и безопасно. Наличие винтовых и крутых лестниц исключается. Во-вторых, санузлы должны располагаться поблизости от жилых помещений и быть оснащены душевыми кабинами большой площади. В санузлах также должны иметься специальные поручни, чтобы за них можно было держаться. Поскольку купание в ванной для престарелых людей сопряжено со значительными трудностями, их наличие в пансионате необязательно. В-третьих, мебель должны соответствовать физическим возможностям престарелых людей. Желательно, чтобы в их комнатах стояли специальные медицинские кровати высотой от сорока пяти сантиметров. Поскольку престарелым людям трудно подниматься с обычных низких кроватей без посторонней помощи, они крайне неудобны в использовании.
  • Персонал пансионата. Очень большое значение имеет то, кому поручено осуществлять непосредственный уход за престарелым человеком. Штат частного пансионата должен быть укомплектован достаточным количеством работников, чтобы все подопечные могли получать необходимую помощь своевременно (один работник приблизительно на трех-четырех подопечных). Кроме того, персонал должен иметь практический опыт работы с пожилыми людьми, включая навыки медицинского ухода. Перед выбором пансионата необходимо узнать, кто в нем работает и постараться пообщаться с персоналом.
  • Местонахождение пансионата и особенности прилегающей к нему территории. Лучше всего, если он располагается в экологически чистой местности, в удалении от производственных предприятий. При этом добираться до него должно быть недолго, чтобы родственники могли в любой момент времени без проблем посетить проживающего в пансионате человека. Территория вокруг пансионата должна быть огорожена и приспособлена для прогулок.
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