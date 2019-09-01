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Как выбрать студию дизайна интерьера в Астане

Москва, 01.09.2019
#PressRelease

Чтобы выбрать студию дизайна интерьера, такую как http://AstanaDesign.com, которая максимально полно воплотит в реальность пожелания заказчика, нужно руководствоваться несколькими ключевыми критериями, описанными ниже:

  • Портфолио. Очень важно, чтобы студия имела не только готовые визуализации, но и достаточное количество осуществленных проектов, поскольку именно выполненные ранее студией работы характеризуют ее лучше всего. Также немаловажную роль играют реалистичность и качество 3D-визуализации.
  • Авторский надзор. Он гарантирует, что результат выполненной работы будет в максимальной степени соответствовать дизайнерскому проекту, а возможные отступления от него будут незначительными. Схема выполнения работ и порядок их оплаты у каждой дизайнерской студии свои: одни студии включают стоимость авторского надзора в первоначальную смету, другие устанавливают фиксированную оплату.
  • Наличие партнерских отношений с ремонтно-отделочными бригадами. Взаимопонимание между создателем проекта дизайна и исполнителями, которые занимаются его реализацией, позволяет избежать несоответствия результата выполненных работ утвержденному проекту. Помимо этого, в бригаду обычно включают специалистов разных профилей, главное требование к которым заключаются в высоком уровне профессионализма. Выполнение ремонтно-отделочных работ проверенной бригадой исключает риск их низкого качества, необходимость переделок и дополнительных расходов на материалы, которые не предусмотрены сметой.
  • Взаимопонимание между студией и заказчиком. Хороший дизайнер не будет навязывать заказчику собственное видение и внимательно отнесется к его пожеланиям, ограничившись только отдельными рекомендациями. Для этого он представит несколько компьютерных визуализаций, и заказчик сможет выбрать среди них наиболее понравившийся вариант. Без достижения взаимопонимания между заказчиком и исполнителем добиться желаемого результата невозможно. Так что если построить конструктивный диалог со студией с самого начала не получается, то лучше отказаться от ее услуг еще на ранних этапах взаимоотношений.
  • Отзывы клиентов. Зачастую студии дизайна интерьеров размещают отзывы клиентов на своем вебсайте, однако в интернете можно найти и независимые ресурсы, на которых оставлены правдивые отзывы о деятельности той или иной студии. Можно попытаться связаться с их авторами и расспросить их подробнее о впечатлениях, полученных от работы с выбранной студией.
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