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Керала: о чем стоит знать перед покупкой тура

Москва, 01.09.2019
Штат Керала находится на юго-востоке Индии. Он занимает первое место в стране по уровню социального развития, благоустройства и образованности населения. В этом штате имеется три международных аэропорта и множество отелей класса люкс.
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Прежде чем купить туры в Кералу, желательно озанкомиться с особенностями этого региона. В Керале развита аюрведа. В местных рыбацких деревушках проживают десятки тысяч людей, так что они имеют вид муравейников. Но даже бедняки имеют высокое чувство собственного достоинства. Местное население с большим уважением относится к иностранным туристам и ожидает того же самого по отношению к себе и от них. Доступ в индуистские храмы, расположенные в Керале, открыт только для индусов. Представители других религий войти в них не могут. Эта традиция действует на протяжении многих столетий, и ее следует учитывать при осмотре местных достопримечательностей.

Курс индийской рупии составляет около одного рубля. Стоимость морепродуктов в Керале довольно высока, однако меньше, чем в Москве. Цены на одинаковые блюда во всех ресторанах примерно одни и те же, а размер максимальной скидки составляет 7% от стоимости заказа. Официальная торговля спиртными напитками в Керале запрещена, но ими торгуют скрытно, продавая алкоголь по сильно завышенным ценам.

При приготовлении любых блюд в Керале используется большое количество перца, а также разнообразных соусов. Основные блюда – это рис, овощи, рыба, курица. Для того чтобы не получить на обед переперченное блюдо, надо сказать официанту: «no spicy». Однако многие путешественники к середине отдыха привыкают к вкусу острых блюд, которые усиливают стрессоустойчивость.

Мягкие климатические условия в Керале немного портят муссоны, которые случаются в октябре и июне-июле. Сезон дождей приходится на период с июня по сентябрь. Но даже в это время дожди льют недолго, и туристы могут смело отправляться на экскурсии. Температура воздуха в Керале почти никогда не поднимается выше плюс тридцати трех градусов по Цельсию.

Наилучшее время для посещения этого штата – зима. Декабрь – самый подходящий месяц для пляжного отдыха. Дождей в это время уже нет, а влажность воздуха находится на вполне приемлемом для европейцев уровне. Погода в декабре стоит ясная и теплая. Температура воздуха и воды днем составляет около двадцати восьми градусов по Цельсию, ночью воздух охлаждается до плюс двадцати пяти градусов по Цельсию, принося ощущение свежести.

Керала прекрасно подходит для отдыха с детьми. Они могут заниматься в развивающих кружках, посещать аквапарки, зоопарки и развлекательные комплексы.

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