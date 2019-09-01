«Спартак» дома проиграл «Зениту»

В центральном матче 8-го тура чемпионата России по футболу московский «Спартак» на своём поле со счётом 0:1 уступил петербургскому «Зениту».

В первом тайме «красно-белые» были значительно активнее футболистов с берегов Невы. Спартаковцы много атаковали, часто били по воротам и на 32-й минуте забили. Голкипер «сине-бело-голубых» Лунев не совсем удачно кулаком выбил мяч после навеса со стандарта, а Зелимхан Бакаев с линии штрафной пробил, случился рикошет и мяч влетел в ворота – гол. Однако, после некоторого раздумья судья побежал смотреть видеоповтор и взятие ворот отметил – Бакаев перед ударом коснулся мяча рукой.

А вот мяч, который через 10 минут влетел в ворота «красно-белых» оказался легитимным – Юрий Жирков с угла штрафной мощно выстрелил в дальнюю «девятку» - 0:1.

После перерыва «Спартак» продолжил владеть преимуществом. Несколько раз подопечные Олега Кононова получали право на опасные штрафные. Но мяч всякий раз в ворота «Зенита» так и не зашёл. В итоге матч так и закончился победой гостей 0:1, которые вместе с «Краснодаром» и «Ростовом» продолжают возглавлять турнирную таблицу.