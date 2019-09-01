США нанесли массированный удар по Идлибу: сообщается о многочисленных жертвах

Накануне американская авиация в нарушение всех договоренностей нанесла массированный удар в зоне деэскалации Идлиб. Согласно информации, которую распространил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, удар был нанесён по территории, расположенной между населёнными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в сирийской провинции Идлиб.

Согласно информации Минобороны РФ, в результате авиаудара имеются многочисленные разрушения, а также человеческие жертвы, в том числе женщины, пожилые люди и дети. При этом точное количество погибших пока установить невозможно, передаёт сайт газеты «Коммерсант».

В заявлении российского военного ведомства также подчёркивается, что своими действиями США ставят под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации в Сирии.

В свою очередь в Пентагоне утверждают, что ударом был ликвидирован пункт управления группировки террористической группировки «Аль-Каида» *.

** «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года признана террористической организацией, ее деятельность на территории нашей страны запрещена.