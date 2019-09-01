В Совфеде объяснили, почему Россию не пригласили на годовщину начала Второй мировой

Константин Косачев – глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента – объяснил, почему делегацию нашей страны не пригласили в Польшу на годовщину начала войны. По его мнению, это решение связано с желанием Варшавы переписать историю, передаёт РИА Новости.

При этом он убеждён, что польские власти предали своих же соотечественников, напомнив, что только под Волынью под пулями и топорами украинских националистов погибли 60 тысяч поляков.

«Власти Польши предали память бойцов Красной Армии, положивших за освобождение в общем-то чужой им страны 600 тыс. человеческих жизней. Поляки, пепел перестал стучаться в ваши сердца. Мне стыдно за вас. И мне противно», – резюмировал сенатор.

Напомним, в 1 сентября в центре Варшавы проходят мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не пригласила делегацию России. Как заявили в польском МИД, представителей РФ не позвали в Варшаву из-за «исторической правды».

Ранее сообщалось, что в России оценили отказ Лукашенко ехать в Польшу. В частности, Антон Морозов – член комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – считает, что белорусский президент Александр Лукашенко, который отказался ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, проявил союзнические отношений с нашей страной.

В свою очередь сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева считает, что решение Лукашенко отказаться от визита в Польшу на высшем уровне на мероприятия, приуроченные к 1 сентября – важная позиция нашего ближайшего союзника, которое оказывает достойное отношение к нашей общей памяти о Великой Отечественной войне, уважение к памяти и подвигу советского солдата. По мнению члена Совфеда, такое решение Минска можно только приветствовать.