Алжир купил две эскадрильи Су-30 и МиГ-29

Нет никаких сомнений, что даже после весенней смены власти в Алжире, сопровождавшейся тихой отставкой 82-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики, эта страна по-прежнему находится в орбите влияния России. Более того, Алжир продолжает оставаться нашим крупнейшим партнером в сфере ВТС.

Буквально на днях стало известно о том, что исполняющий обязанности президента Алжира Абдель Кадер Бенсалах согласовал приобретение в России 16 тяжелых истребителей Су-30МКА и 14 легких МиГ-29М/М2 на общую сумму порядка 1,8 млрд долларов. И хотя ни ФСВТС, ни «Рособоронэкспорт» эту информацию не комментируют, есть все основания полагать, что Москва и Алжир уже подписали соответствующее юридически обязывающее соглашение.

Новые самолеты призваны заменить в ВВС Алжира уже устаревшие модификации МиГ-29 еще советского производство. После завершения исполнения контракта на вооружении этой страны будет уже около сотни истребителей четвертого поколения, включая 72 тяжелых самолета типа Су-30МКА, что сделает ВВС Алжира сильнейшими на африканском континенте.