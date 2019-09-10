Делегация из США прибыла в Крым

Американские общественники прибыли в Крым с целью оценки изменений, произошедших на полуострове за последние пять лет, сообщают РИА «Новости», ссылаясь на председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева.

Он сообщил, что делегация намерена посетить несколько городов полуострова, пообщаться с местными жителями с целью выяснения их настроения. Обо всем увиденном общественники намерены рассказать у себя дома.

10 сентября у делегации запланирована встреча с национально-культурными объединениями и городскими общественными организациями в Севастополе. Кроме этого американцы намерены посетить ряд объектов на южном берегу Крыма.

Напомним, Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам всенародного референдума, на котором более 98% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.