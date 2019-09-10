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Диетологи рассказали, что нельзя давать детям на завтрак

Москва, 10.09.2019

Ежедневное употребление детьми на завтрак хлопьев может привести к развитию диабета, рассказал врач-диетолог Елена Соломатина. Вместо этого продукта врач советует варить каши на молоке или воде.  

Ранее, эксперты Роскачества рассказали, что по итогам исследований сухих завтраков в виде шоколадных шариков было выявлено содержание в них токсичных веществ, вредных для здоровья. Результаты также показали, что в 15 марках из 18 проверенных, были превышены нормы содержания сахара.

Соломатина добавила, что хлопья представляют собой точно такие же быстрые углеводы, как и белый хлеб. Диетолог не отрицает, что в редких случаях кашу для ребенка можно заменить хлопьями, но «кормить им каждый день нельзя».

При этом врач сообщила, что по сравнению с чипсами и картошкой фри, хлопья нельзя назвать «криминальным для здоровья продуктом». Но после порции шоколадных шариков или хлопьев уровень глюкозы в крови быстро поднимается, но также быстро падает, и ребенок снова хочет есть. При этом организм не получает необходимых питательных веществ и ребенок снова захочет съесть «нечто подобное».

Соломатина рассказала, что подобные «качели» приведут к инсулинорезистенции и преддиабетическому состоянию, а далее и к диабету. По словам врача, необязательно, что употребление приведет к диабету, но может спровоцировать ожирение.

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