Экотуризм: как заработать на отдыхе

На этот раз мы посетили туристическую деревеньку «Экотель», расположенную на живописном берегу заповедного Сиверского озера в трех километрах от города Кириллова Вологодской области. Здесь нас встретили основатели «Экотеля» Вячеслав и Ксения Шаровы, их бизнес — предоставление услуг для семейного отдыха и проведение мероприятий на территории базы отдыха.

О компании «Экотель»

Основана в 2008 году.

Площадь территории — 2,5 га.

На территории расположены семь небольших домиков семейного типа, плавучая гостиница на 14 человек и большой дом на 12 человек. Вместимость базы отдыха — 50 человек.

Оборот — 10 млн рублей в год.

Маржинальность — 30%.

Штат в сезон — до 30 человек.

В развитие базы вложено около 50 млн рублей.

Предложение о сотрудничестве от компании «Экотель»

Тем, кто хочет открыть свою базу отдыха, Вячеслав и Ксения готовы содействовать в создании аналогичного бизнеса в нашей стране на партнерских условиях.

Свои предложения о сотрудничестве с Вячеславом и Ксенией присылайте на почту проекта pilim.po.rossii@gmail.com